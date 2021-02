Tôn vinh 390 cá nhân và 36 gia đình hiến máu tình nguyện năm 2020

(QNO) - Theo Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh thành lập được 201 câu lạc bộ (CLB) hiến máu tình nguyện (HMTN) với 7.499 thành viên; trong đó duy trì 136 CLB hiến máu dự bị với 6.265 thành viên, 12 CLB gia đình hiến máu với 151 thành viên, 19 CLB vận động HMTN với 233 thành viên...

Phong trào HMTN ở Quảng Nam lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đặc biệt, Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN tỉnh thành lập CLB hiến máu hiểu và thương gồm 200 thành viên. Từ khi thành lập tới nay, thành viên CLB đã tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu, chủ yếu là hiến tiểu cầu. CLB còn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và cấp phát quà cho 50 người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hầu hết CLB hoạt động hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh, đặc biệt là trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội.

BCĐ đã tổ chức truyền thông trực tiếp cho 1.110 người, phát 698 tờ rơi với nội dung “Hiến máu an toàn - không ngại Covid-19”, cấp phát 450 khẩu trang; tiếp nhận 963 đơn vị máu tại 3 đơn vị: Nam Trà My, Duy Xuyên và Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam. BCĐ vận động HMTN tỉnh đã tổ chức 48 đợt hiến máu, tiếp nhận được 14.802/14.120 đơn vị máu, đạt 105% chỉ tiêu giao năm 2020. Một số đơn vị làm tốt công tác HMTN gồm: Công an tỉnh, Hội An, Tam Kỳ, Đại Lộc, Nam Trà My, Phú Ninh...

Năm 2020, BCĐ vận động HMTN tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng 390 cá nhân và 36 gia đình có thành tích trong công tác vận động, HMTN; cấp Trung ương khen tặng 2 cá nhân, 11 tập thể, 3 gia đình; UBND tỉnh khen thưởng 11 gia đình và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN và tham gia HMTN năm 2019. Tỉnh hội đã cử 1 đại biểu dự tuyên dương cấp toàn quốc theo các tiêu chí của BCĐ quốc gia vận động HMTN nhân ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu” (14.6), tại Hà Nội.