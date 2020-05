Tổng Công ty Phát điện 1: Vinh danh 50 công nhân, an toàn vệ sinh viên tiêu biểu

(QNO) - Sáng 30.5, tại TP.Đà Nẵng, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ vinh danh 50 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), an toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2020.

EVNGENCO1 vinh danh CNVCLĐ, an toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2020. Ảnh: SỸ LAM

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 cho biết, đây là những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, được suy tôn từ hơn 4.300 CNVCLĐ của EVNGENCO1.

Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy tính sáng tạo của lực lượng lao động, nâng cao hiệu suất vận hành các tổ máy, đem lại nhiều lợi ích kinh tế trên các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất. Có 88 sáng kiến của CNVCLĐ được công nhận và ứng dụng trong năm 2018, 2019, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước.

Hội thi cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên năm 2020 tổ chức vào ngày 28 - 29.5. Ảnh: SỸ LAM

Trong khi đó, lực lượng an toàn vệ sinh viên đã góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu tai nạn lao động, khẳng định được vai trò mắt xích quan trọng trong mạng lưới an toàn lao động do chuyên môn tổ chức, công đoàn quản lý. Với sự nỗ lực của toàn thể CNVCLĐ, EVNGENCO1 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019, tạo tiền đề vững chắc thực hiện kế hoạch 2020 với nhiều mục tiêu cao hơn.

Trao giải Hội thi cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên năm 2020. Ảnh: SỸ LAM

Dịp này, EVNGENCO công bố kết quả Hội thi cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên năm 2020, tranh tài ngày 28 - 29.5; giải nhất thuộc về Công ty Thủy điện Sông Tranh.