TPBank ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 26.12, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP (TPBank) ủng hộ Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thay mặt nhân dân Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ghi nhận, cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của TPBank, dù trong điều kiện hoạt động kinh doanh tài chính gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng đơn vị vẫn dành tình cảm hướng về đồng bào khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời tin tưởng khi những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai qua đi, hoạt động kinh doanh của đơn vị sẽ ổn định và phát triển.



Trước đó, Ngân hàng TPBank cũng ủng hộ Quảng Nam 1 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19.