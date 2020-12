TP.Hà Nội hỗ trợ Quảng Nam 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

TP.Hà Nội vừa tổ chức trao kinh phí 91 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. Trong đó, TP.Hà Nội trao cho Quảng Nam 10 tỷ đồng. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng tiếp nhận nguồn hỗ trợ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan (bên trái) tiếp nhận nguồn ủng hộ từ lãnh đạo TP.Hà Nội. Ảnh: CTV

Thời gian qua, đồng bào ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên phải gánh chịu những thiệt hại, mất mát to lớn, nặng nề về người và tài sản do mưa lũ, sạt lở đất. Ngay khi nắm được thông tin về tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, TP.Hà Nội tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do bão lũ”.

Bên cạnh việc đăng ký ủng hộ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, các cơ quan và địa phương còn tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp thăm, động viên và hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 203 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hơn 110 tỷ đồng.