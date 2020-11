TP.Thanh Hóa chia sẻ khó khăn với nhân dân Nam Trà My

(QNO) - Sau khi đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với địa phương kết nghĩa - TP.Hội An, sáng nay 8.11, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) trao ủng hộ 300 triệu đồng giúp huyện Nam Trà My khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác TP.Thanh Hóa trao 300 triệu đồng giúp nhân dân Nam Trà My khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: VINH ANH

Ngoài số tiền trên, đoàn công tác TP.Thanh Hóa còn gửi tặng 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) thăm hỏi người dân huyện Nam Trà My bị thiệt hại nặng do mưa lũ; tặng 50 triệu đồng cho lực lượng Quân sự và Công an huyện Nam Trà My vì những nỗ lực trong công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp nhận nguồn ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thay mặt chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thanh Hóa. Đồng thời cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ kịp thời điều chuyển nguồn lực đến địa phương để hỗ trợ nhân dân sớm an cư, ổn định cuộc sống và động viên các lực lượng có đóng góp trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong sự cố sạt lở núi.

Dịp này, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh cũng chuyển đến cán bộ và nhân dân huyện Nam Trà My số tiền 200 triệu đồng để chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.