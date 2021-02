Trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai cho trẻ em

Với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao và thương mại Australia, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tiến hành các hoạt động hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó chương trình bảo vệ trẻ em đã được khởi động tại huyện Nam Trà My.

Bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam tham gia trò chơi cùng trẻ em.

Bão đến, phải làm gì?

Thực hiện chương trình, UNICEF còn hỗ trợ về nước sạch và vệ sinh môi trường tại 10 xã, bao gồm Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My), A Xan, Bha Lêê, Ch’Ơm (Tây Giang), Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim (Phước Sơn) và các xã Dang, A Roi (Đông Giang).

“Bão đến, chúng ta phải làm gì nào?”. Câu hỏi của chuyên gia UNICEF dành cho học sinh Trường Tiểu học bán trú xã Trà Tập khởi động buổi sinh hoạt. Những câu trả lời rụt rè được các em nói nhỏ: “Dạ, phải chạy ạ!”, “Dạ, phải tìm chỗ ẩn nấp ạ!”, “Dạ, phải đi tìm bố mẹ ạ!”...

Một trò chơi nhỏ được bày ra. Các em học sinh đang vui chơi, bỗng dông gió ào ào thổi tới, thế là các em ùa chạy tìm chỗ ẩn nấp. Khởi động có chút rụt rè, nhưng càng về sau học sinh nhà trường càng hào hứng với chương trình.

Các dạng thiên tai khác nhau, nguy cơ và cách phòng tránh bão, lũ lụt, lũ quét, những việc cần làm trước, trong và sau khi thiên tai/thảm họa... là những kiến thức được chuyên gia UNICEF trang bị cho trẻ em trong buổi sinh hoạt.

Em Hồ Thị Hồng Nhung - học sinh lớp 5 nói: “Các cô chú tổ chức trò chơi rất vui và bổ ích. Với trò chơi này, chúng cháu biết, khi có bão đến phải tìm chỗ tránh trú và báo động cho những người khác cùng biết để tìm nơi an toàn ẩn nấp. Không chỉ vì an toàn cho bản thân mà còn phải an toàn cho nhiều người khác trong cộng đồng nữa”.

Còn em Hồ Văn Nghiễm thổ lộ: “Giờ cháu mới biết trước khi bão đến thì mình cần phải làm gì, trong và sau bão cần làm gì để đảm bảo an toàn. Rồi cháu cũng biết phải làm gì để bảo vệ môi trường sống nữa. Trước khi bão đến sẽ có những hiện tượng gì báo hiệu cũng được các cô chú hướng dẫn cho chúng cháu rất tỉ mỉ. Cháu rất thích hoạt động sinh hoạt mà các cô chú cho chúng cháu tham gia”.

Trong 4 ngày ở Nam Trà My, đoàn chuyên gia của UNICEF đã đến các xã Trà Leng, Trà Dơn, Trà Nam, Trà Tập để trang bị kỹ năng ứng phó với thảm họa, thiên tai cho cả cán bộ, phụ huynh, học sinh ở các xã. Với những gì đã xảy ra trong những cơn bão dữ năm 2020, những kiến thức được trang bị thực sự quý giá, trở thành kỹ năng hỗ trợ sinh tồn trước thiên tai. Hỗ trợ cấp thiết là cần như nhà ở, thức ăn, nước uống, áo mặc..., nhưng trang bị kỹ năng ứng phó với thảm họa là việc lâu dài, giúp người dân an toàn trong điều kiện thiên tai ngày càng khắc nghiệt hơn.

Hỗ trợ nhóm yếu thế

Vùng núi luôn ẩn họa nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, đuối nước... Vì vậy, người dân ở đây cần được hỗ trợ lâu dài. Bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam nói, trong thiên tai, thảm họa, phụ nữ và trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Bà Rana Flowers chia sẻ: “Trên đường vào Trà Leng, nhìn những gì thiên tai đã gây ra, nghe chia sẻ của người dân, tôi đã cảm nhận được sự mất mát về tài sản và con người là quá lớn, quá sức chịu đựng. Chúng tôi đến đây, mang theo những bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng. Trong thảm họa, trẻ em cần được quan tâm nhiều hơn ở lĩnh vực sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội. Bởi lĩnh vực này thường bị bỏ qua, các em cần được quan tâm nhiều hơn, bởi về lâu dài nó gây ra ảnh hưởng nặng nề. Và chúng tôi muốn khuyến cáo rằng dinh dưỡng cho trẻ em cần được quan tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Thông qua Bộ LĐ-TB&XH, các hoạt động hỗ trợ bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam trong các tình huống khẩn cấp được UNICEF thực hiện tại 21 xã thuộc 3 huyện Nam Trà My, Tây Giang và Đông Giang. Chương trình sẽ cung cấp 3.000 bộ đồ dùng khẩn cấp cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tập huấn cho cán bộ xã, huyện về bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp.

Chuyên gia UNICEF phối hợp với các địa phương tiến hành những hoạt động truyền thông cho trẻ em và gia đình về các biện pháp phòng ngừa liên quan đến an toàn cá nhân, gia đình ly tán, bị thương, bạo lực, xâm hại và nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới. UNICEF còn cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội dựa vào cộng đồng cho trẻ em và người chăm sóc trẻ. Ước tính chương trình sẽ đến được với khoảng 2.520 trẻ em và 2.520 phụ huynh.