Trao 40 suất quà cho công nhân khó khăn

(QNO) - Sáng 24.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp LĐLĐ huyện Thăng Bình và Huyện đoàn tổ chức chương trình trao quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Trao quà công nhân khó khăn. Ảnh: VĂN TOÀN

Theo đó, LĐLĐ tỉnh trao 20 suất quà, LĐLĐ huyện Thăng Bình trao 15 suất, Huyện đoàn Thăng Bình trao 5 suất (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thăng Bình như: Công ty TNHH May mặc Mỹ Hưng, Công ty May Hòa Thọ Quảng Nam, Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam, Xí nghiệp May Ánh Sáng 2... Đây cũng là hoạt động nhân Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020.