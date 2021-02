Trao quà tết người từng lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hòa Hương

(QNO) - Chiều 5.2, Công an phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) tổ chức gặp mặt, trao quà các hoàn cảnh tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND và Công an phường Hòa Hương đã lắng nghe tâm tư của những người từng lầm lỡ; đồng thời động viên họ cố gắng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn trong đời sống, từng bước làm lại cuộc đời, đóng góp cho gia đình và xã hội.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Công an phường Hòa Hương thông tin, thời gian qua, Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, hướng thiện cho người từng lầm lỗi.

“Dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai tác động không nhỏ đến đời sống của bà con trên địa bàn, nhiều hoàn cảnh tái hòa nhập cộng đồng càng gặp khó khăn. Để chia sẻ, động viên, cùng chung tay giúp người từng lầm lỗi có cơ hội vươn lên vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống, Công an phường đã vận động nhiều phần quà để trao tặng” - Đại úy Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay.

Được biết, nhiều năm qua, Công an phường Hòa Hương là một trong những đơn vị triển khai tích cực đề án “Tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn TP.Tam Kỳ”, qua đó giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giảm thiểu đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.