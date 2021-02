Trên chuyến xe nghĩa tình

(QNO) - 28 tháng Chạp, những "Chuyến xe Công đoàn" bắt đầu lăn bánh đưa công nhân xa quê quay về sum vầy cùng gia đình.

Công nhân lao động chuẩn bị về quê trên những “Chuyến xe Công đoàn“. Ảnh: D.L

Về quê đón tết

Sáng sớm 28 tháng Chạp, tay xách nách mang, những công nhân lao động (CNLĐ) đang hối hả cho kịp giờ những "Chuyến xe Công đoàn". Vợ bồng con nhỏ, chồng mang valy, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương (Công ty Panko Tam Thăng) sắp về nhà ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình).

Như tâm sự của chị Hương, một năm làm CNLĐ thì mất 3 tháng thu nhập bị giảm sút vì dịch bệnh Covid-19, chị tính không về quê. Bởi gia đình 3 người, ngót nghét tiền vé xe cũng mất 1,5 triệu đồng. Chị Hương và chồng định lại ăn tết, nhưng nghe thông báo có "Chuyến xe Công đoàn" nên quyết định về quê.

Mẹ con cùng về quê đón tết với ông bà. Ảnh: D.L

Chị Hương tâm sự: "Nếu không có "Chuyến xe Công đoàn", chắc năm nay gia đình tôi ăn tết ở đây luôn. Bởi về quê mà bao nỗi toan lo cơm áo gạo tiền thì cũng không vui vẻ gì. Mà nghĩ lại, một năm xa quê rồi, chẳng lẽ lại không về được, thì lại chảy nước mắt nhớ cha mẹ ông bà. Thôi thì tiết kiệm chi tiêu, tiền vé xe không tốn, cũng gắng về quê cho các cháu thăm ông bà".

5 giờ sáng, "Chuyến xe Công đoàn" lăn bánh từ TP.Tam Kỳ đón những công nhân quê Quảng Trị, Quảng Bình đang làm việc ở Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng. Rồi xe tiếp tục hành trình đến KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) đón CNLĐ về quê ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa.

“Chuyến xe Công đoàn” giúp công nhân lao động về quê đón tết. Ảnh: D.L

Sẻ chia thiết thực

Sự vào cuộc của các cấp Công đoàn đã giúp CNLĐ vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn trong những ngày cuối năm. Bảy "Chuyến xe Công đoàn" đưa CNLĐ về quê ăn tết sau một năm xa nhà, với họ là sự sẻ chia thiết thực nhất.

Như lời anh Trần Văn Tuấn (Công ty Hyosung, KCN Tam Thăng) thì đi trên những "Chuyến xe Công đoàn", không chỉ ấm tình nghĩa của các cấp Công đoàn dành cho CNLĐ, mà hơn cả là sự an toàn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Họ tuân thủ mọi nguyên tắc đảm bảo an toàn khi lên những chuyến xe. Và xe chạy xuyên suốt, chỉ dừng ở những điểm đã được định sẵn trong lịch trình. Người lên xe đều quen mặt biết tên, rõ ràng nơi đi nơi đến, nên rất an toàn trong phòng chống dịch.

Một cái tết ấm áp, sum vầy bên gia đình đang chờ những người con xa quê quay về. Ảnh: D.L

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh cho biết, năm nay có 7 chuyến xe đưa hơn 200 CNLĐ về quê đón tết cùng gia đình. "Đây là năm thứ hai chúng tôi tổ chức "Chuyến xe Công đoàn" theo như nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người LĐ. Năm nay, có cả chuyến xe đi các tỉnh Tây Nguyên, nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chỉ một chuyến đến Đắk Lắk. Những CNLĐ về Gia Lai sẽ xuống xe ở ngoài địa phận tỉnh để người nhà đón".