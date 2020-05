Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất phối hợp xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với cơ sở mã số BHXH, phục vụ hoạt động chuyên môn của cơ sở y tế cũng như quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ quan BHXH…

Theo đó, cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được thực hiện tập trung và do BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm lưu trữ, đảm bảo an toàn an ninh mạng, cũng như tập trung cơ sở dữ liệu tại Trung ương. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc cập nhật danh sách, số lượng các phòng khám, các chuyên khoa khám bệnh, các bác sĩ tham gia khám chữa bệnh trong toàn tuyến để phục vụ cho việc khám chữa bệnh BHYT cũng như quản lý hồ sơ sức khỏe. Ngoài ra, còn ban hành quy định, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ cho mục đích quản lý sức khỏe và thanh toán BHYT...

Đối với BHXH Việt Nam, sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu về số lượng người, số lượng thẻ BHYT để cập nhật thông tin, liên thông dữ liệu và kết nối với Bộ Y tế; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) xây dựng, chỉnh sửa phần mềm, yêu cầu BHXH các địa phương triển khai thực hiện, mở rộng tài nguyên để lưu trữ dữ liệu... Trong năm nay, Bộ Y tế sẽ tiến hành đào tạo, tập huấn về hồ sơ sức khỏe điện tử cho 63 sở y tế trên cả nước. Sau khi hoàn thành tập huấn, các cán bộ của sở y tế sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ y tế xã, phường và các bệnh viện trên địa bàn. Đồng thời, các tỉnh, thành cũng chủ động triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn, bảo đảm tới cuối năm 2020 có ít nhất 80% người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử...