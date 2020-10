Triệu trái tim hướng về vùng lũ

(QNO) - Trong lúc này, mỗi tổ chức, cá nhân hướng về miền Trung chia sẻ khó khăn theo cách riêng của mình. Những món quà từ trái tim nhân ái của đồng bào cả nước đã làm ấm lòng bao người dân vùng lũ.

Phật tử chùa Quýt (Hà Nội) gói bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung. Ảnh: VŨ HƯỜNG.

Triệu trái tim của người dân trong và ngoài nước đã và đang hướng về đồng bào vùng lũ nói chung, Quảng Nam nói riêng. Ngược lại, người Quảng Nam cũng mở lòng, sẻ chia với người dân các tỉnh bắc miền Trung - những nơi bị thiệt hại nặng nề hơn trong đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều người Quảng xa quê tổ chức quyên góp tập vở gửi về các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị; nhiều người quê ở các tỉnh bắc miền Trung công tác tại Quảng Nam cũng huy động, kêu gọi hỗ trợ người dân ở quê nhà.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam tiếp nhận và trao quà hỗ người dân vùng lũ. Ảnh: P.C.R

Dự kiến kêu gọi 31,8 triệu đồng để trao 106 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho hộ cận nghèo, hộ nghèo của xã Đại Hồng (Đại Lộc), nhưng chỉ sau một ngày, chị Hứa Thị Thảo (quê Đại Hồng) - Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyễn Minh Chánh) đã nhận được nhiều hơn số tiền kêu gọi từ cộng sự cùng các nhà hảo tâm. Chị Thảo chia sẻ, chị không dám kêu gọi nhiều vì nghĩ bạn bè, người thân, nhà hảo tâm còn phải hỗ trợ những trường hợp, hoàn cảnh khác, vì còn nhiều nơi gặp khó khăn.

Khi được tin sư thầy Thích Thiên Ân, trụ trì chùa Quýt (ngoại thành Hà Nội) kêu gọi phật tử đóng góp, gói bánh hỗ trợ đồng bào miền Trung, từ Hà Nội, nhóm của chị Vũ Thị Hường di chuyển 50 cây số về ngôi chùa này để gói bánh. Chị Hường chia sẻ: “Mới đây, khi chứng kiến tình trạng ngập lụt của người xã Tam Thăng (Tam Kỳ), tôi luôn suy nghĩ có thể làm điều gì đó cho người dân vùng lũ. Lần này, chúng tôi gói luôn đêm với tinh thần “tất cả vì miền Trung” để được 1.200 chiếc bánh, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm để kịp cứu trợ các tỉnh miền Trung. Sắp tới, chúng tôi cũng tổ chức nhiều đợt cứu trợ nữa".

Nhóm “Nhớ về Tam Kỳ” vừa đồng hành với Hội Từ thiện tỉnh hỗ trợ người dân trong tỉnh, vừa chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh khác. Tương tự, sau khi trao quà của các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân bị lũ lụt trong tỉnh, anh Nguyễn Thành Giang (quê Tam Kỳ, trú Duy Xuyên) tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp; đồng thời tổ chức đấu giá tượng gỗ Bồ đề Đạt Ma và dành toàn bộ số tiền đấu giá được hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Trị.

Để kịp chuyến xe chở hàng ra tập kết tại TP.Đà Nẵng rồi chuyển hỗ trợ bà con vùng lũ Quảng Bình, từ sáng sớm ngày 20.10, anh Lê Hồng Thái (ở đường Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ) và những người bạn của mình đã làm việc không ngơi tay. Từng nhiều lần thực hiện các chuyến trao quà từ thiện ở những nơi bị bão lũ hoành hành, anh Thái thấu hiểu được sự thiếu thốn và những khó khăn của người dân giữa bốn bề nước lũ. Chính vì thế, khi biết tin các vùng quê ở Quảng Bình bị lũ cô lập, anh Thái lên kế hoạch chế biến thức ăn đóng hộp để tiếp tế cho bà con, giải quyết được nhu cầu cấp thiết trước mắt của người dân.

Anh Thái chuẩn bị chuyển bánh chưng ra Quảng Bình. Ảnh: Kiều Ly

Anh Thái cho biết, có ý định là anh cùng vợ bắt tay vào làm ngay. Theo đó, anh nhờ thêm bạn bè và người thân thu mua nguyên liệu, tự tay chế biến hơn 200 hủ thịt kho ruốc, 300 hủ cá khô kho rim và 600 chiếc bánh chưng. Những sản phẩm này, ngoài đảm bảo chất lượng nguyên liệu, anh Thái còn cẩn thận trong từng khâu chế biến đến công tác đóng hộp, hút chân không và vận chuyển với hy vọng kéo dài thời gian sử dụng càng lâu càng tốt.

“Biết là công tác cứu trợ bà con vùng lũ đòi hỏi tính cấp bách, nhanh gọn, việc chế biến thức ăn sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí hơn so với việc mua mì tôm, bánh mì nhưng tôi vẫn làm. Một phần vì muốn tự tay làm ra sản phẩm đảm bảo chất lượng gửi đến bà con, phần vì tôi muốn họ có được bữa ăn ngon miệng, no đủ hơn so với những bữa chế ăn với tô mì tôm chế vội. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng tôi hy vọng sẽ san sẻ được phần nào khó khăn với người dân Quảng Bình, giúp họ có thêm niềm tin, sức khỏe để vượt qua hoàn cảnh hiện tại” - anh Thái chia sẻ.

Tại huyện Thăng Bình, dù thời tiết diễn biến thất thường, hàng trăm người dân xã Bình Trị vẫn tập trung tại thôn Châu Lâm tham gia gói bánh, chế biến thực phẩm gửi hỗ trợ bà con vùng lũ ở Huế và Quảng Trị. Mỗi người một phần việc, ai nấy tập trung hoàn thành cho nhanh các công đoạn.

Đông đảo người dân xã Bình Trị tham gia chế biến thực phẩm gửi hỗ trợ bà con vùng lũ ở Huế và Quảng Trị. Ảnh: Kiều Ly

Là người phát động chương trình, anh Phan Văn Đức cho biết, xuất phát từ tấm lòng của người dân địa phương, mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với bà con nơi vùng lũ, anh đã kết nối các mạnh thường quân để huy động kinh phí thực hiện chương trình cứu trợ đồng bào hai vùng Huế và Quảng Trị, chế biến thực phẩm để hỗ trợ là một phần của chương trình này.

Biết được chương trình của anh Đức, nhiều người đã tự nguyện tham gia, người giúp công, người giúp của, mỗi phần quà như gói trọn cả tình thương và lòng nhân ái của người dân xứ Quảng gửi đến những người anh em miền Trung ruột thịt.

Anh Phan Văn Đức chuẩn bị nguyên liệu chế biến món thịt heo ngâm mắm. Ảnh: Kiều Ly

Thông qua sự kết nối của anh Đức, hiện tại số tiền dành cho hoạt động chế biến thực phẩm đã hơn 200 triệu đồng. Đến nay chương trình đã thực hiện hơn 1.000 chiếc bánh tét, 1.000 suất thịt heo muối, 1.000 suất muối đậu và 3.000 chiếc bánh chưng để chuyển đến bà con vùng lũ Huế, Quảng Trị.

Thanh niên trong làng cũng tham gia hoạt động nấu ăn tại xã Bình Trị. Ảnh: Kiều Ly

Mỗi chiếc bánh như gói trọn cả tình thương và lòng nhân ái của người dân xứ Quảng gửi đến những người anh em miền Trung ruột thịt. Ảnh: Kiều Ly

“Chúng tôi huy động người dân tham gia nấu bánh và chế biến thịt heo vì biết với hoàn cảnh thực tế tại vùng lũ, những thực phẩm như thế này rất thiết thực và dễ sử dụng. Nhờ sự đoàn kết và tình thương của tất cả mọi người mà mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và nhanh chóng đưa sản phẩm đến với bà con vùng lũ” - anh Đức chia sẻ.