Trục lợi từ chính sách bảo hiểm xã hội: Giám sát chặt chẽ, tăng cường chế tài

Trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trên địa bàn tỉnh, việc lạm dụng, trục lợi vẫn đang diễn ra, do đó cần có sự phối hợp giám sát chặt chẽ của các cơ quan, ngành chức năng.

Ngành BHXH sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát từ hồ sơ đến thực tế để hạn chế tình trạng trục lợi (ảnh minh họa). Ảnh: D.L

Gian lận tinh vi

Tại TP.Hội An, vào cuối năm 2019, bà L.T.T.T. đi gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình nhưng không gia hạn được, vì lý do bị trùng thông tin của người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc và đang nghỉ chế độ thai sản tại một công ty A. ở huyện Thăng Bình. Bất ngờ vì sự trùng thông tin này, bà T. thông báo với cơ quan BHXH TP.Hội An để giải quyết. Nhận thấy sự việc có hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT, cơ quan BHXH TP.Hội An kiến nghị Thanh tra BHXH tỉnh vào cuộc xác minh và làm rõ nguyên nhân.

Qua xác minh, người đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty A. không phải bà T. mà là bà S., là chị ruột của bà T. Điều tra của thanh tra BHXH tỉnh cho thấy, bà S. trước đây đã làm việc tại một doanh nghiệp gần 10 năm, được giải quyết thai sản 2 lần (vào năm 2010 và 2016), sau đó xin nghỉ việc giải quyết chế độ BHXH một lần vào tháng 10.2017. Bà S. có chồng làm việc tại một cơ quan nhà nước. Bà S. tiếp tục có bầu đứa con thứ 3, nhưng không còn tham gia BHXH nên không thể hưởng chế độ thai sản. Thế là vợ chồng bà S. lấy họ tên, nhân thân của người em ruột là bà T. để đăng ký tham gia đóng BHXH. Chồng bà S. quen biết người ở công ty A. nên đã nhờ họ đóng hộ với lý do là muốn cộng nối thời gian tham gia BHXH cho bà S. Từ đó, bà S. được vào làm việc với tên của bà T. (em ruột của mình), đóng BHXH bắt buộc từ tháng 12.2018 đến tháng 7.2019 là nghỉ thai sản.

Khi cơ quan BHXH vào cuộc điều tra, nhận biết thông tin việc đóng BHXH và hưởng chế độ thai sản của bà T. là vi phạm pháp luật, công ty A. mới biết bà S. đã man khai nhân thân để tham gia BHXH. Công ty ngay lập tức ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, thu hồi tiền chế độ thai sản chuyển trả cho cơ quan BHXH. BHXH tỉnh cũng đã mời cá nhân bà S. và công ty A. lên làm việc. Bà S. nhận thấy sai trái, đã chuyển trả tiền thai sản.

Sẽ giám sát chặt chẽ

Theo ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BHXH tỉnh, thời gian qua, nhiều hình thức trục lợi từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN đã diễn ra. Chỉ khi cơ quan BHXH thực hiện chế độ, giám sát, kiểm tra mới phát hiện và tiến hành thu hồi. Những hành vi trục lợi có thể kể đến như mượn thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, vừa đi làm vừa nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, thông đồng giữa chủ sử dụng lao động và người lao động để hưởng BHTN... Ở cơ sở y tế cũng diễn ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT khi liên tục vượt dự toán được giao từ đầu năm trong thời gian dài, với những chỉ số bất thường mà bộ phận giám định phát hiện và đề nghị xuất toán.

Ông Danh cho biết: “Trong năm này, BHXH tỉnh sẽ phối hợp cùng các đơn vị thực hiện giám sát chặt chẽ, liên tục để hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Với Nghị quyết 05 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao Hướng dẫn áp dụng điều 214, 215, 216 về tội gian lận BHXH, BHTN, BHYT và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự, BHXH sẽ có công cụ mạnh để tăng cường biện pháp, chế tài. Qua đó giúp ngành thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người tham gia BHYT. Đây là công cụ sắc bén giúp cơ quan chức năng và lực lượng thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

Nhiều giải pháp sẽ được BHXH phối hợp cùng các đơn vị như thanh tra ngành LĐ-TB&XH, công an thực hiện. Đồng thời, BHXH tỉnh sẽ bố trí thường xuyên giám định viên BHYT phối hợp với cán bộ cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra thủ tục khám chữa bệnh BHYT chặt chẽ, theo đúng quy trình giám định BHYT nhằm ngăn chặn và sớm phát hiện các vi phạm trong việc sử dụng thẻ BHYT. Việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm và quyền lợi cho người tham gia BHYT trong khám chữa bệnh cũng được BHXH tỉnh bàn đến.

BHXH tỉnh sẽ thành lập hai tổ công tác thường xuyên đến các cơ sở khám chữa bệnh để kiểm tra, phát hiện tình trạng sử dụng thẻ BHYT của người tham gia BHYT, thông báo cho các địa phương nơi đối tượng cư trú những trường hợp vi phạm sử dụng thẻ BHYT, phối hợp thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT bị tẩy xóa, sửa chữa, sử dụng thẻ BHYT của người khác để khám chữa bệnh, tiến hành đề nghị xử lý vi phạm theo quy định.