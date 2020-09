Trung thu trên nóc Xơ Rơ

(QNO) - Một đêm hội với đầy đủ lân, mâm cỗ, chị Hằng, chú Cuội là niềm mong ước lớn lao của các em nhỏ đồng bào Ca Dong tại nóc Xơ Rơ (xã Trà Bui, Bắc Trà My) mỗi dịp Trung thu.

Trẻ em nóc Xơ Rơ nhận quà bánh trung thu. Ảnh: TÚ VÂN

Nóc Xơ Rơ có hơn 130 hộ dân sinh sống. Đây là ngôi làng còn khá nguyên vẹn nếp sống của người Ca Dong vùng cao Bắc Trà My. Trung thu năm nay, trẻ em trong nóc được mặc những bộ quần áo tươm tất để tham gia “Đêm hội trăng rằm” do Câu lạc bộ Tự nguyện huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) phối hợp Hội Chữ thập đỏ - nạn nhân chất độc da cam huyện Bắc Trà My tổ chức.

Chương trình đã trao 130 suất quà gồm mì chính, dầu ăn, nước mắm, mì tôm… cho các hộ dân. Cùng với đó là 300 suất quà trung thu dành tặng trẻ em. Em Nguyễn Thành Tiên - học sinh Trường Tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Bui) nói: “Trung thu năm nay em được các cô chú đến tặng quà, được xem múa lân nên rất vui”. Cùng với nguồn quà tặng gần 70 triệu đồng, hơn 20 thành viên Câu lạc bộ Tự nguyện huyện Hòa Vang còn tự tay chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng dành tặng các em nhỏ nóc Xơ Rơ.

Trong 5 năm qua, Câu lạc bộ Tự nguyện huyện Hòa Vang phối hợp tổ chức các “Đêm hội trăng rằm” nhằm mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao. Chị Ông Thị Oanh Thư - Chủ nhiệm câu lạc bộ nói: “Nhiều năm nay, chúng tôi chọn nóc Xơ Rơ là điểm đến trong các hoạt động tình nguyện. Bởi, nhìn các em chân trần chạy nhảy trên con đường đất đá, chúng tôi cảm nhận được nỗi khó khăn rất cần được sẻ chia. Năm nay, chúng tôi chuẩn bị chu đáo để đem đến các em một đêm hội với đầy đủ hương vị của Tết Trung thu”.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - nạn nhân chất độc da cam huyện Bắc Trà My cho biết: “Tuy đường xá xa xôi nhưng Câu lạc bộ Tự nguyện huyện Hòa Vang luôn duy trì hoạt động tặng quà tại nóc Xơ Rơ trong nhiều năm qua. Đây cũng là hoạt động kết nghĩa hết sức thiết thực của Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa Vang và Hội Chữ thập đỏ - nạn nhân chất độc da cam huyện Bắc Trà My”.

Tiếng trống lân hòa cùng tiếng hát của các em nhỏ nóc Xơ Rơ trong “Đêm hội trăng rằm” khiến ngôi làng nhỏ thêm ấm áp. Chia sẻ yêu thương là nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng, và càng đáng trân trọng hơn khi tình yêu thương ấy được chia sẻ nơi vùng cao như nóc Xơ Rơ.