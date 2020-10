Từ đêm nay 16.10, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến Quảng Nam

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 12 giờ qua các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 15.10 đến 7 giờ sáng nay 16.10 phổ biến 20 - 40mm, một số nơi cao hơn như Hội An 45mm, Cù Lao Chàm 54mm.

Mực nước lúc 7 giờ sáng nay trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,32m, dưới báo động II 0,68m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 3,12m, dưới báo động I 3,38m; tại Câu Lâu 1,11m, dưới báo động I 0,89m; tại Hội An 0,9m, dưới báo động I 0,1m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 0,73m, dưới báo động I 0,97m.



Tính đến sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía đông nam, cách bờ biển các tỉnh, thành Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 510km về phía đông, hướng di chuyển tây tây bắc khá ổn định, tốc độ di chuyển nhanh (25 - 30km/giờ).

Nhận định chung, ATNĐ này ít có điều kiện để mạnh thành bão (xác suất mạnh lên thành bão dưới 50%). Nhiều khả năng từ đêm nay đến sáng mai 17.10, ATNĐ sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung Bộ, trong đó có Quảng Nam.

Do hoàn lưu ATNĐ gây ra, dự báo có mưa lớn diện rộng từ ngày 16 - 19.10, mưa cường độ lớn tập trung các ngày 17 và 18.10, tổng lượng mưa tại các địa phương phổ biến 300 - 400mm, có nơi hơn 500mm.

Gió mạnh, sóng biển cao đe dọa an toàn các phương tiện hoạt động trên vùng biển Quảng Nam, kể cả phương tiện đã neo đậu tránh trú (không đúng kỹ thuật) và có thể làm hư hỏng các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Các địa phương ven biển cần đề phòng tố lốc do hoàn lưu trước ATNĐ gây ra. Mưa cường độ lớn, trong thời gian ngắn, nước tập trung nhanh, vì thế cần chú ý công tác an toàn hồ đập, đề phòng sạt lở đất ven sông, ven biển; lũ quét ở vùng núi; ngập lụt sâu diện rộng ở các địa phương hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ.