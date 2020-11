Từ tiết học về lòng nhân ái đến quà tặng ủng hộ người dân vùng lũ

(QNO) - Hôm qua 7.11, đại diện Trường Mầm non và tiểu học Victoria (Điện Bàn) đến chia sẻ với các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Nam Trà My đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đồng thời gửi tấm lòng đến với nạn nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Bắc Trà My.

Tiết học đạo đức về lòng nhân ái của Trường Victoria nhằm chia sẻ với nạn nhân vụ sạt lở ở Nam Trà My. Ảnh: N.N

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Victoria cho biết, những món quà trên được đóng góp sau tiết học đặc biệt về Đạo đức: tiết học về lòng nhân ái.

Tại tiết học này (ngày 3.11), những hình ảnh nạn nhân được cứu ra từ đống bùn lầy; cô học trò gục khóc bên hai nấm mộ của cha mẹ chôn vội theo phong tục địa phương; người mẹ trẻ gào khóc gọi tên con, ba mẹ, người thân; những nấm mộ tập thể giữa thời bình... đã làm nhói đau trái tim của cô trò nhà trường.

Không như những tiết học trước, tiết học hôm ấy, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh Trường Victoria và nhà hảo tâm cùng chia sẻ với nỗi đau của người dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng trong cơn bão số 9 vừa qua.

Trường Victoria trao quà người nhà bệnh nhân vụ sạt lở. Ảnh: C.N

Trong khi đó, bậc mầm non của Trường Victoria gây quỹ hỗ trợ bằng cách tổ chức bán tranh, đồ dùng do giáo viên và trẻ sáng tạo.

Từ số tiền đóng góp và bán hàng này, sáng qua 7.11, đại diện lãnh đạo và phụ huynh, học sinh Trường Mầm non và tiểu học Victoria đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thăm và tặng quà 7 nạn nhân của vụ sạt lở đất tại Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My) đang điều trị tại đây (1 - 2 triệu đồng/nạn nhân). Nhà trường cũng gửi quà đến các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My (500 nghìn đồng/nạn nhân). Đồng thời tặng quà bánh, áo quần, đồ dùng học tập cho các nạn nhân.