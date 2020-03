Tuổi trẻ công an hiến máu tình nguyện

Công tác vận động hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên Công an tỉnh được tổ chức và thực hiện tích cực, hiệu quả, trong đó chủ yếu dựa vào tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Thanh niên Công an tỉnh hiến máu tình nguyện. Ảnh: X.M

Phong trào hiến máu tình nguyện được Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức, duy trì hàng năm. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân với cộng đồng. Mỗi năm, ĐVTN Công an tỉnh đã hiến từ 300 đến 500 đơn vị máu, kịp thời cấp cứu các trường hợp bệnh nhân nguy kịch. Đặc biệt, nhiều đoàn viên hăng hái tham gia hiến máu tới 20 lần.

Đơn cử, năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động cán bộ chiến sĩ (CBCS) và ĐVTN hiến 308 đơn vị máu tại lễ hội “Hiến máu Xuân hồng” và “Giọt hồng xứ Quảng”. Nhiều CBCS đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện như các đồng chí: Trần Văn Thức (22 lần), Phạm Hồng Quý (17 lần), đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh (12 lần), Lê Quyết (10 lần) và hàng chục CBCS tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 5 trở lên.

Đáng chú ý, trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, ngoài lực lượng ĐVTN, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chú trọng vận động CBCS cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của hiến máu tình nguyện đối với sức khỏe của bản thân CBCS và cộng đồng.

Thiếu tá Hoàng Lưu Bảo - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, mỗi dịp Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, tôi đều đăng ký tham gia. Tôi nghĩ việc làm nhỏ của mình sẽ giúp ích được cho ai đó cần khi gặp hoạn nạn”.

Trong phong trào hiến máu tình nguyện, Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn có một lực lượng mạnh đủ điều kiện có thể chủ động đăng ký tham gia ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp. Hiện Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã và đang duy trì Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” với tổng số thành viên lên 279 đồng chí tham gia hoạt động tích cực. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Ngân hàng máu sống của Đoàn thanh niên Công an tỉnh luôn sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu.

Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Phong trào hiến máu nguyện của Đoàn thanh niên Công an tỉnh luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia đầy trách nhiệm của ĐVTN. Mỗi năm, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, Đoàn thanh niên luôn có ngân hàng máu sống sẵn sàng, không chỉ hiến máu cho đồng chí đồng đội mà còn cho người dân khi cần. Mỗi khi có yêu cầu, dù là thời điểm nào, lực lượng ĐVTN tham gia ngân hàng máu sống cũng có mặt trong điều kiện sớm nhất, hiến máu cứu người trong điều kiện có thể”.

Với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Nhiều năm qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh được các cấp, các ngành ghi nhận với nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đây là động lực để tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện “sống đẹp, sống có ích” vì cộng đồng.