Tuyên truyền an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển cho ngư dân

(QNO) - Sáng nay 25.11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Núi Thành), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Công ty Đường ống Nam Côn Sơn, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức tuyên truyền an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển cho 100 ngư dân là chủ tàu, thuyền trưởng tàu khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn Núi Thành.

Tuyên truyền về an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển. Ảnh: HỒNG ANH

Ngư dân được cung cấp thông tin về hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển, tầm quan trọng của hệ thống; các nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và tác hại khôn lường nếu xảy ra sự cố; các quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; giới thiệu về vị trí, tọa độ hệ thống đường ống dẫn khí trên biển; tầm quan trọng của đường ống dẫn khí đối với đời sống người dân, các vấn đề về an ninh năng lượng và nền kinh tế quốc gia... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam năm 2012 đến bà con ngư dân.