Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và lái xe an toàn

(QNO) - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh vừa phối hợp Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.

Học viên giao lưu tại buổi tuyên truyền. Ảnh: C.H

Tham dự lớp tập huấn gồm 200 đại biểu tuyên truyền viên là cán bộ thường trực huyện, thị, thành đoàn, cán bộ đoàn cơ sở cùng đại biểu lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh cùng một số ngành liên quan.

Tuyên truyền viên của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, truyền đạt nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông cũng như các quy định khi tham gia giao thông. Các nội dung được truyền tải trực quan, sinh động, các phần giao lưu gần gũi, thiết thực... giúp học viên nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận. Tuyên truyền viên cũng phổ biến nội dung liên quan đến cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, lý thuyết, thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 600 học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ).