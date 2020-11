UBND xã Trà Leng gian nan hoạt động trở lại

Bão số 9 đi qua đã hơn 3 tuần, xã Trà Leng (Nam Trà My) hứng chịu những thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân; cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, trường học… bị hư hại nghiêm trọng. Trong đó, trụ sở làm việc của UBND xã cũng bị lũ tàn phá nặng nề, khiến việc tổ chức khắc phục hậu quả, trở lại hoạt động bình thường của chính quyền xã Trà Leng trong thời gian tới gặp rất nhiều khó khăn.

Bùn đất vẫn còn lấp kín sân trụ sở UBND xã Trà Leng. Ảnh: VĂN THỌ

Trong khuôn viên trụ sở làm việc của UBND xã vẫn còn nhiều nơi bị ngập trong bùn non. Phòng làm việc của các ban, ngành đều bị hư hại. Theo báo cáo sơ bộ về thiệt hại của UBND xã Trà Leng, do nước sông dâng cao quá nhanh trong thời gian bão số 9 đổ bộ đã làm ngập toàn bộ trụ sở làm việc gần 1m khiến hầu hết thiết bị điện tử trong cơ quan bị hư hại; giấy tờ, hồ sơ lưu trữ bị ướt; đặc biệt, bờ kè phía sau trụ sở bị sạt lở, nguy cơ mất an toàn.

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, hiện tại, ngoài tiếp tục hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân còn mất tích; làm nhà tạm cho bà con mất nhà sớm ổn định đời sống, chính quyền xã cũng đã tiến hành làm việc trở lại. “Cả trụ sở bây giờ chỉ còn 2 máy vi tính có thể sử dụng được, nên sẽ bố trí cho các ban, ngành của xã làm chung để kịp thời phục vụ các nhu cầu của bà con” - ông Cường nói.

Với chính quyền một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Trà Leng, để nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường, kịp thời giải quyết công việc chuyên môn và phục vụ người dân, rất cần sự hỗ trợ của chính quyền cấp trên, kể cả sự giúp đỡ từ xã hội.