Ứng phó bão số 9 - Molave: Sẵn sàng phương án sơ tán dân

Những dự báo được đưa ra cho thấy cơn bão số 9 (bão Molave) có cường độ lẫn phạm vi ảnh hưởng rất lớn, có khả năng tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Những biện pháp phòng chống bão số 9 đã được gấp rút triển khai ngay sau cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương vào sáng qua 26.10.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan trước bão số 9. Ảnh: T.C

Không chủ quan

Quảng Nam có thể nằm trong những tỉnh chịu ảnh hưởng lớn của bão số 9 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Sóng tại Cù Lao Chàm có thể cao đến 6 - 7m, phạm vi mưa rất rộng với lượng mưa có thể lên đến 400mm là những cảnh báo đáng chú ý được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra tại cuộc họp trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sáng 26.10.

Dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Nam có Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành. UBND tỉnh cũng đã kết nối thông tin từ cuộc họp này cho điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh.

Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã quán triệt các nhiệm vụ cần khẩn trương thực hiện để ứng phó với bão số 9 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan với bão số 9, đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý các địa phương khẩn trương sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời phải có phương án cụ thể cho các tình huống về di dân do mưa lụt, sạt lở. Mỗi huyện, thị xã, thành phố cần chủ động đánh giá những địa hình nguy hiểm, có khả năng có tác động đến an toàn của người dân để có phương án ứng phó khi tình huống xấu xảy ra. Đặc biệt, phải kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy lợi nhỏ do cấp huyện quản lý, nếu không đảm bảo thì ngay lập tức lên kế hoạch sơ tán dân. Riêng đối với hồ chứa thủy điện, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu phải vận hành đảm bảo đưa mực nước về mức thấp nhất trước lũ.

Giúp dân vận chuyển lương thực, thực phẩm ra đảo dự trữ trước bão số 9. Ảnh: T.C

“Các địa phương phối hợp với các ngành liên quan cần tích cực vận động tàu thuyền vào neo đậu ở khu vực an toàn, đưa người rời khỏi tàu thuyền, lồng bè trước khi bão đổ bộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời phải đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực chia cắt, nhất là ở xã đảo Tân Hiệp, một số nơi có nguy cơ cô lập do sạt lở ở miền núi. Đặc biệt, ở các khu vực bị chia cắt do giao thông bị hư hại nặng, vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở cần tổ chức chốt chặn, kiên quyết cấm người và phương tiện băng qua để giảm thiểu thiệt hại về người. Hội An cần tích cực triển khai các biện pháp gia cố kè che chắn an toàn khu vực bờ biển bị sạt lở, các khu du lịch ven biển, nhà máy, nơi sản xuất có phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất phòng ngừa tác động do bão số 9” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Khẩn trương ứng phó

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ngày 26.10 cho biết, hiện có 11 hồ chứa thủy lợi đã đầy nước, 4 hồ hơn 70% dung tích. Riêng đối với hồ chứa Phú Ninh chỉ mới tích 65,5% dung tích, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo căn cứ tình hình tiếp tục tích nước trong đợt mưa sắp tới, hạn chế xả nước gây gia tăng ngập úng ở vùng Tam Kỳ và các địa phương lân cận.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, tất cả lực lượng ở hai tuyến biên giới và ven biển đều được huy động, tập trung giúp dân.

“Hiện nay chúng tôi đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, riêng các tàu cá Quảng Nam đánh bắt dài ngày ở khu vực Trường Sa, Hoàng Sa đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Những ngày qua, đơn vị phối hợp với các địa phương ven biển kêu gọi, tuyên truyền, cử cán bộ chiến sĩ giúp dân chằng chống nhà cửa. Trong ngày 26.10, chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền xã đảo Tân Hiệp của TP.Hội An chuẩn bị các điều kiện để sơ tán 130 hộ dân Cù Lao Chàm. Trong tình hình hiện nay, các đơn vị biên phòng đang tạm gác lại nhiều hoạt động nhằm vừa giúp dân khắc phục hậu quả do sạt lở ở miền núi, vừa di dời các nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng trong bão lũ. Tuyến biên giới Tây Giang, Nam Giang cũng như các đồn đóng chân ven biển đang tập trung toàn bộ lực lượng giúp dân phòng chống bão số 9” - Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu được đặc biệt lưu ý kiểm tra, đánh giá và lên phương án để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Các cuộc họp không thật sự cần thiết cũng đã được dừng để tập trung toàn lực cho việc chỉ đạo ứng phó với bão số 9 dự báo sẽ đổ bộ vào sáng 28.10.