Va chạm xe đầu kéo, một người đi xe máy tử vong

(QNO) - Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy trên quốc lộ 1 vào trưa nay 7.3 khiến một phụ nữ tử vong. Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) xác nhận thông tin này vào trưa cùng ngày.

CSGT cho biết, khoảng 10 giờ ngày 7.3, tại km 949 trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn), xe ô tô đầu kéo BKS 86C-102.02 kéo theo rơ-moóc BKS 86R-007.41 lưu hành hướng Nam - Bắc do tài xế Nguyễn Thanh L. (39 tuổi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) điều khiển, xảy ra va chạm với xe máy BKS 92N4-7986 do bà Nguyễn Thị L. (68 tuổi, xã Cẩm Kim, TP.Hội An) điều khiển băng qua đường. Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ.

Tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.