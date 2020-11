Văn hóa giữ vai trò động lực cho Hội An phát triển, hội nhập

(QNO) - Ngày 24.11, Ban Chỉ đạo xây dựng Hội An - Thành phố văn hóa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020.

Qua hơn 25 năm phát động xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa và 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Hội An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; trong đó văn hóa khẳng định đóng vai trò nền tảng, mục tiêu, động lực cho thành phố phát triển, hội nhập.

Thu nhập bình quân đầu người của Hội An hiện đạt 62,4 triệu đồng (tăng 12,5 lần so với năm 2000). Từ tỷ lệ 10,5% hộ nghèo năm 1999, đến nay Hội An là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh cơ bản xóa xong hộ nghèo, trừ các hộ bảo trợ xã hội.

Qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, gương "người tốt, việc tốt" trở thành hình mẫu tiêu biểu nhân rộng trên phạm vi cả tỉnh, cả nước trong các phong trào "xây dựng quy ước cộng đồng", "xã đạt chuẩn nông thôn mới", "phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", "điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh"...

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục xác định phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng thành phố văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là nhân tố có ý nghĩa nền tảng, cốt lõi để thực hiện thành công định hướng xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch thân thiện, giàu đẹp.