Vì sức khỏe cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bắc Trà My chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các biện pháp, phương án liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My trực tại chốt kiểm soát đo thân nhiệt người dân theo quy định. Ảnh: N.ĐOAN

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thời gian này, các trường hợp người dân đi vào địa bàn huyện Bắc Trà My đều thực hiện nghiêm túc việc đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định về phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận tại điểm chốt kiểm soát đặt tại ngã ba xã Trà Dương (Bắc Trà My) cho thấy, mỗi ngày có hàng trăm trường hợp được yêu cầu dừng phương tiện để đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin.

Ông Phạm Bá Khang - cán bộ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đang túc trực làm nhiệm vụ ở đây chia sẻ, các lực lượng được giao nhiệm vụ như Công an huyện, Đoàn Thanh niên, y tế huyện phối hợp trực xuyên suốt 24/24 giờ tại điểm chốt kiểm soát này, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, giám sát đối với người và phương tiện đi vào địa bàn huyện. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bị sốt, nếu có sẽ mời khám riêng, báo cáo thông tin về Trung tâm Y tế huyện để xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm VHTT&TTTH huyện Bắc Trà My đã biên tập, sản xuất chương trình tuyên truyền liên tục trên sóng truyền thanh, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động nhiều đợt về tận cơ sở, các khu vực tập trung đông dân cư. Nội dung về sự nguy hiểm của dịch Covid-19, cách thức phòng ngừa, kỹ năng, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với bản thân, cộng đồng trong phòng chống dịch; không chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng về dịch bệnh... Bản tin tuyên truyền phòng chống dịch cũng được gửi về các nhà văn hóa thôn để phát lại cho người dân.

Ông Lê Chí Tài - cán bộ tư pháp xã Trà Dương, cho hay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân khi đến làm các thủ tục hành chính đều chấp hành đúng lịch hẹn, đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn, giữ đúng khoảng cách tiếp xúc.

Hết ngày 15.4, ngoài việc duy trì hai điểm chốt chặn chính của huyện ở ngã ba xã Trà Dương và tuyến đường quốc lộ 24C giáp với huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), 25 điểm chốt chặn ở các xã trên địa bàn huyện đều chuyển sang hình thức tổ lưu động nhằm tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các khu dân cư.

Trong khi đó, tại các đơn vị, cơ quan hành chính, phòng làm việc, phòng họp từ huyện xuống xã, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện bố trí các pa nô tuyên truyền trực quan về cách sát khuẩn, rửa tay; các việc nên làm, không nên làm trong phòng, chống dịch… Các cuộc họp được chuyển sang hình thức trực tuyến, áp dụng công nghệ thông tin, hạn chế tiếp xúc, tránh tụ tập đông người.

Kiểm soát nghiêm

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My về tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vừa tiến hành trao tặng quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 15 người bán vé số trên địa bàn huyện bị mất việc làm, giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Ban Chỉ đạo yêu cầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kịch bản theo đặc thù của địa bàn, ngành mình, đảm bảo ứng phó, phòng chống, dập dịch có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Không được lơ là, chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, phải tính đến việc cách ly trường hợp khả nghi, thậm chí cách ly điều trị nếu có và phương án đảm bảo điều hành, thực thi nhiệm vụ khi có dịch. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện thường xuyên liên hệ với ngành chức năng của tỉnh nắm chắc các trường hợp khả nghi ra, vào địa bàn.

Theo kế hoạch, UBND huyện Bắc Trà My đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế đối với trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào địa bàn huyện và người nghi ngờ nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện thuộc đối tượng phải cách ly bắt buộc theo quy định (dự kiến tiếp nhận khoảng 1.578 người). Đến ngày 16.4, có 6/10 trường hợp cách ly tập trung, 2/3 trường hợp cách ly tại bệnh viện và 63/65 trường hợp cách ly tại nhà đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Bác sĩ Nguyễn Lương Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cho biết, tính đến nay, tại Bắc Trà My không có các trường hợp nguồn nghi lây dịch Covid-19 thuộc diện F0, F1, F2 về địa bàn. Khi nắm thông tin, có các trường hợp khả nghi lây dịch bệnh về địa bàn, đơn vị cử đội ngũ y bác sĩ phụ trách y tế dự phòng về ngay địa phương cùng với chính quyền, công an, thôn trưởng địa bàn đó tiếp cận, yêu cầu khai báo y tế và cho áp dụng cách ly tại nhà theo quy định.

“Ngành y tế huyện đang kiểm soát nghiêm ngặt tình hình dịch tễ và hiện không có các biểu hiện, dấu hiệu xuất hiện dịch bệnh Covid-19 tại địa phương” - ông Trung khẳng định.