Vietbank Quảng Nam trao hỗ trợ phòng chống Covid-19

(QNO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Công đoàn Vietbank - “Vietbank chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, đoàn viên, cán bộ, nhân viên toàn hệ thống đã tham gia ủng hộ chung tay phòng chống dịch tại Quảng Nam.

Đại diện phường Cẩm Phô (TP.Hội An) tiếp nhận hỗ trợ từ Vietbank. Ảnh: ANH TOÀN

Theo đó, đại diện Công đoàn Vietbank Quảng Nam đã đến trao tặng quà và tiền mặt trị giá 10 triệu đồng tại UBND phường Cẩm Phô (TP.Hội An); hỗ trợ quà và tiền mặt 5 triệu đồng tại Bệnh viện Đa khoa Hội An; tặng Công an phường Cẩm Phô 5 triệu đồng và quà.

Trao quà Công an phường Cẩm Phô. Ảnh: ANH TOÀN

Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An tiếp nhận hỗ trợ từ Vietbank. Ảnh: ANH TOÀN

Sự chung tay của VietBank thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, cùng góp phần với chính quyền địa phương nỗ lực phòng chống và sớm đẩy lùi dịch Covid-19.