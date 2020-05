VietinBank chi nhánh Hội An hỗ trợ hơn 2,5 tấn gạo tại xã Cẩm Kim

(QNO) - Sáng nay 8.5, tại xã Cẩm Kim (TP.Hội An), Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Hội An tổ chức chương trình “Ngân hàng gạo nghĩa tình” dành cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

VietinBank chi nhánh Hội An tặng gạo người dân xã Cẩm Kim. Ảnh: T.Đ

Truyền đi thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng”, hơn 2,5 tấn gạo đã được chuyển tới người dân xã Cẩm Kim trong đợt này.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” do VietinBank phát động. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.