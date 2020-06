Vụ tranh chấp đất đai tại UBND TP.Hội An: Cần giải quyết dứt điểm

Vụ việc tranh chấp đất đai giữa UBND TP.Hội An với bà Nguyễn Thị Ký (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) khiến quyền lợi của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Tại cuộc tiếp dân định kỳ diễn ra hôm qua 15.6, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương cần giải quyết dứt điểm.

Quang cảnh buổi tiếp dân định kỳ tháng 6.2020 của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh:N.Đ

Lấn chiếm trái phép

Tại cuộc tiếp dân định kỳ tháng 6.2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ với tình cảnh khó khăn của bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm (SN 1983, trú thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, Điện Bàn) đang gặp phải. Không cầm được nước mắt khi trình bày nội dung đơn của mình, bà Thắm cho biết, ngày 16.6.2017, vợ chồng bà trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số A7-01 khu tái định cư Làng Chài 2 (phường Cẩm An, TP.Hội An) với số tiền hơn 1,52 tỷ đồng và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, do bà Nguyễn Thị Ký (trú đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lấn chiếm, rồi tái chiếm xây dựng công trình trái phép nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, nên vợ chồng bà Thắm không nhận được đất sạch để xây dựng nhà ở. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bà Thắm bị thất nghiệp, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn, áp lực trả nợ và lãi ngân hàng càng lớn khiến cuộc sống, hạnh phúc gia đình bị xáo trộn.

“Gần 4 năm chờ đợi nhưng vụ việc chiếm đất xây dựng công trình không phép của bà Kỷ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, khiến vợ chồng tôi rất hoang mang. Gia đình tôi có nguyện vọng hoán đổi một lô đất khác với diện tích, vị trí tương đương với lô đất đã trúng đấu giá nhằm sớm làm nhà ở ổn định cuộc sống” - bà Thắm kiến nghị.

Liên quan đến vụ việc này, theo tìm hiểu, các Bản án sơ thẩm số 71 ngày 16.11.2018 của TAND tỉnh và Bản án phúc thẩm số 52 ngày 7.5.2019 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng về việc giải quyết vụ kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đã phán quyết không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, bác đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ký.

Tại Tờ trình số 35 ngày 26.2.2020 báo cáo UBND tỉnh, UBND TP.Hội An cho biết, ngày 20.12.2019, UBND phường Cẩm An đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thực hiện việc cưỡng chế lấn chiếm đất trái phép đối với bà Nguyễn Thị Ký để bàn giao đất sạch cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm nhưng đến nay bà Thắm vẫn không xây dựng được do bà Ký tái lấn chiếm.

Tập trung giải quyết dứt điểm

Phúc đáp nội dung Tờ trình số 35 của UBND TP.Hội An, tại Công văn số 770 ngày 21.4, Sở TN-MT nêu rõ: Pháp luật đất đai hiện nay không quy định việc hoán đổi đất đai như đề xuất của UBND thành phố; do đó, sở không có cơ sở pháp lý để hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Để giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến việc giao đất ở đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Thắm, Sở TN-MT đề nghị UBND TP.Hội An tiếp tục chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn, UBND phường Cẩm An phối hợp với cơ quan thi hành án triển khai thi hành các Bản án sơ thẩm số 71 và Bản án phúc thẩm số 52 cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm của bà Nguyễn Thị Ký để bàn giao đất cho bà Thắm theo quy định.

Trên cơ sở công văn phúc đáp của Sở TN-MT, ngày 19.5.2020, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 2693 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP.Hội An xem xét thực hiện và giải thích, trả lời cho bà Thắm theo quy định.

Qua nghiên cứu nội dung đơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, một trong những điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là đất đã được giải phóng mặt bằng. Việc chuẩn bị mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá chưa tốt đã dẫn đến xảy ra việc tranh chấp đất đai giữa UBND TP.Hội An với bà Nguyễn Thị Ký khiến quyền lợi vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm bị ảnh hưởng.

Sự việc kéo dài đến ngày hôm nay chưa giải quyết được là do UBND TP.Hội An chưa làm hết trách nhiệm. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND TP.Hội An chỉ đạo các ngành liên quan của thành phố khẩn trương thực hiện cấp quyền sử dụng đất cho những người trúng đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt kết quả còn lại. Đồng thời chỉ đạo thực hiện việc thi hành án như nội dung phán quyết của TAND hai cấp.

“Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cùng các ngành liên quan theo dõi, giám sát kết quả giải quyết vụ việc của UBND TP.Hội An, không để kéo dài, gây mất niềm tin của công dân” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.