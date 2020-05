Vui mừng đón nhận tiền hỗ trợ

Ngày 12.5, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện TP.Hội An thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đón nhận khoản hỗ trợ, người dân thực sự vui mừng bởi chính sách nhân văn đã đến được với họ.

Bà Võ Thị Xuân Phong (bên phải) là người khiếm thị bán vé số mưu sinh được nhận hỗ trợ đợt đầu. Ảnh: D.L

Dù nhà cách không xa Bưu điện TP.Hội An, nhưng mới sáng, bà Thang Thị Mạnh Chị (phường Minh An) đã dò dẫm đường đi đến bưu điện. Sau một cơn bệnh, bà Chị bị mù cả hai mắt, và từ đó bắt đầu mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Bây giờ, bà sống với nghề dán lồng đèn, đan lát những sản phẩm thủ công để bán cho du khách.

Bà Chị nói: “Mấy tháng rồi, do dịch bệnh, xưởng làm lồng đèn không thuê tôi làm, đan lát mấy đồ thủ công cũng không bán được. Mỗi tháng tôi sống bằng tiền trợ cấp cho người khuyết tật, nếu có bán buôn được thì kiếm thêm ít tiền để lo ăn uống, không bán được thì ở nhà không làm gì hết. Nghe có thông tin hỗ trợ người bị ảnh hưởng, tôi nằm trong nhóm đầu tiên được hỗ trợ vì đã có danh sách rồi. Tôi rất mừng, số tiền hỗ trợ 3 tháng là 1,5 triệu đồng này sẽ giúp rất nhiều cho gia đình tôi”.

Gia đình bà Võ Thị Xuân Phong (phường Minh An) có 3 người đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên mất việc làm. Bà Phong bị khiếm thị, làm nghề bán vé số đã 27 năm qua. Con trai bà làm cho khách sạn nhưng cơ sở này đóng cửa nên phải nghỉ việc tạm thời. Con dâu làm cho hộ kinh doanh hàng lưu niệm tại TP.Hội An, cửa hàng đóng cửa do dịch bệnh, con dâu cũng mất việc.

Bà Phong tâm sự: “Hồi giãn cách xã hội, tôi nghỉ bán vé số gần cả tháng, không có nguồn thu nhập nào khác. Còn mấy tháng có dịch bệnh, bán vé số cũng ế lắm. Bình quân một ngày bán vé số tôi có 70 nghìn đồng, đủ ăn uống cho cả nhà qua lúc khó khăn, chờ du lịch phục hồi lại thì hai đứa con đi làm được. Giờ nhận được hỗ trợ cho người bảo trợ xã hội thế này, tôi rất cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi, kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng”. Bà Phong nói thêm, 2 người con của bà cũng đã được phường Minh An lập danh sách, còn được hỗ trợ hay không thì phải chờ đợt sau.

Đợt đầu tiên chi trả chế độ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, TP.Hội An chi trả cho 6.008 người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Người có công và bảo trợ xã hội sẽ được bưu điện thực hiện chi trả. Người thuộc hộ nghèo và cận nghèo do UBND xã, phường thực hiện chi trả.

Ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho biết: “Hội An cố gắng thực hiện chi trả đợt đầu tiên đến ngày 15.5 kết thúc, đảm bảo người dân sẽ nhận được sớm nhất, đúng đối tượng, không bỏ sót. Bưu điện thực hiện chi trả tập trung tại trụ sở bưu điện các xã, phường. Riêng nhóm người đi lại khó khăn vì ốm đau, già cả, nhân viên bưu điện sẽ thực hiện chi trả trực tiếp tận nhà cho họ. Đây là chính sách nhân văn hỗ trợ người dân lúc này, nên thành phố quán triệt đến các xã, phường phải nhanh chóng đưa chính sách đến với người dân”.

Theo ông Phúc, song song với việc chi trả nhóm đã có danh sách sẵn, TP.Hội An đang thực hiện lập danh sách, rà soát nhóm lao động không có hợp đồng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để xác định đối tượng được chi trả chế độ. Đối với nhóm lao động có hợp đồng lao động, thành phố sẽ cùng với doanh nghiệp thực hiện theo các quy định, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp về mọi thủ tục liên quan để người lao động đủ điều kiện sớm nhận được chế độ hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện gói chi trả này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, TP.Hội An sẽ sớm có kiến nghị lên cấp trên, đảm bảo người thực sự bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được nhận chế độ theo đúng quy định.