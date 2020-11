Xác xơ nóc Xà Nu

(QNO) - Trong khi chưa kịp khắc phục hậu quả cơn bão số 9, thì mưa lớn xuất hiện trở lại từ ngày 5.11 tiếp tục cô lập nhiều ngôi làng ở vùng cao Bắc Trà My. Nóc Xà Nu (thôn 1, xã Trà Ka) là ngôi làng bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Nóc Xà Nu xơ xác sau bão lũ. Ảnh: H.P

Hơn một tuần khi cơn bão số 9 đi qua, nhưng đường vào các xã Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui (Bắc Trà My) nhiều nơi vẫn bị cô lập. Tại nóc Xà Nu, đường giao thông bị tắc nghẽn nhiều ngày. Cơn bão kèm theo lũ đã cuốn trôi, làm sập đổ hoàn toàn 11 ngôi nhà ở Xà Nu. Đây là ngôi làng bị thiệt hại nặng nề nhất của xã Trà Ka.

Hiện tất cả đường vào thôn nóc, kể cả vào trung tâm các xã vùng cao của Bắc Trà My đều bị sạt lở, theo thống kê mật độ theo quy mô từ 1 - 5ha xảy ra một điểm sạt lở. Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thông tin, sau bão số 9 cả huyện có 74 hộ có nhà bị trôi, sụp đổ hoàn toàn do sạt lở và lũ quét; 32 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn và 205 nhà bị ngập sâu trong nước lũ. Trong đó, thiệt hại nặng nhất tại xã Trà Giáp và Trà Ka.

Ngôi nhà của bà Lê Thị Thủy ở nóc Xà Nu bây giờ chỉ là đống đổ nát. Ảnh: H.P

Thời điểm này địa bàn xuất hiện nhiều điểm nguy cơ sạt lở mới, nhưng nan giải nhất của chính quyền là tìm bài toán di dân an toàn cả trước mắt lẫn lâu dài. Bởi, đồi núi, sông suối chằng chịt, độ cao chênh lệch 70 - 1.000m, trong khi đó huyện không đủ mặt bằng để bố trí các khu dân cư, nhà ở mà không nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét hoặc sạt lở. Trước thiệt hại tài sản của người dân, UBND tỉnh quyết định phân bổ gần 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Bắc Trà My xây dựng lại 74 căn nhà bị sập hoàn toàn với mức 40 triệu đồng/nhà.

Sau nhiều ngày bị cô lập do sạt lở gây tắc đường ở nóc Xà Nu, chính quyền huyện Bắc Trà My và lực lượng dân quân, bộ đội địa phương đã đến giúp đỡ người dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Nhiều nhà dân ở nóc Xà Nu hư hại nặng sau bão lũ. Ảnh: H.P

Lực lượng dân quân giúp người dân lợp lái mái nhà. Ảnh: H.P