Xây dựng "thương hiệu" phụ nữ phố Hội

Không chỉ giỏi “xây tổ ấm”, phụ nữ Hội An ngày càng ý thức hơn về vai trò bảo vệ di sản, tạo ra lợi ích kinh tế dựa vào các giá trị đặc trưng ở đô thị di sản.

Thời gian qua, phụ nữ Hội An có nhiều sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo ấn tượng. TRONG ẢNH: Sản phẩm thủ công mỹ phẩm thiên nhiên Hoa Mẫn Vy.Ảnh: Q.T.

Lập nghiệp, khởi nghiệp

Rời giảng đường và chưa thể có một công việc ổn định, chị Nguyễn Thị Huỳnh Nga (thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà) khởi nghiệp với một tiệm cung cấp len và các sản phẩm từ len tinh tế, đẹp mắt, quy tụ một số chị em có thời gian nhàn rỗi tham gia.

Một dịp may cho Huỳnh Nga và các chị em khi đúng dịp đó Hội LHPN TP.Hội An cũng mở lớp móc len, giúp mọi người nâng cao tay nghề và hơn hết là hỗ trợ kết nối đầu ra ổn định hơn, đồng thời tạo cơ hội để chị em học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà tư vấn khởi nghiệp hàng đầu. Đến nay, câu lạc bộ móc len thành phố đã thu hút 40 thành viên tham gia và đang mở rộng sản xuất.

Trên địa bàn TP.Hội An hiện có 876 doanh nghiệp, công ty, trong đó có 350 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; có 1.033 (trong tổng số 2.583) hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ làm chủ. Tỷ lệ phụ nữ lao động trong ngành thương mại - dịch vụ chiếm 67%. Trong nhiệm kỳ tới, mỗi năm Hội LHPN thành phố đặt chỉ tiêu giúp ít nhất 5 phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp khởi nghiệp, lập nghiệp được Hội LHPN TP.Hội An đồng hành, tiếp sức để phong trào phụ nữ phát triển kinh tế được lan tỏa mạnh mẽ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá gắn với nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; đồng thời tập trung triển khai các hoạt động thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2018 - 2020, Hội LHPN Hội An liên tục đóng góp nhiều ý tưởng vào vòng chung khảo cuộc thi cấp tỉnh “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ”, trong đó có 1 ý tưởng đạt giải Nhất vào năm 2018.

Với đặc thù của đô thị di sản, việc làm kinh tế ở Hội An luôn được khuyến khích đi kèm với các giải pháp xanh, đậm giá trị truyền thống. Do đó, Hội LHPN thành phố thành lập “Quỹ khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”; tích cực phối hợp triển khai nội dung xác lập quyền sở hữu công nghệ cho các sản phẩm “Hội An Organic”, “Bánh đậu xanh”, “May Hội An” do Phòng Kinh tế thành phố tổ chức.

Bà Ngô Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội LHPN TP.Hội An cho biết, hằng năm đơn vị duy trì chương trình “Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” với nhiều nội dung ý nghĩa như biểu dương chi hội phụ nữ môi trường xanh và tổ thu gom ve chai; tổ chức phiên chợ sản phẩm tái chế, bán đấu giá gây quỹ môi trường xanh… Hội còn tặng quà hỗ trợ, trao học bổng động viên con em hội viên hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 100 triệu đồng.

Lặng lẽ giữ hồn di sản

Rong ruổi ngõ ngách của đô thị cổ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng người phụ nữ hàng ngày lặng lẽ tô đẹp cho di sản bằng nhịp sinh hoạt thường ngày của mình. Từ tiếng hát bài chòi vang vọng khắp phố cổ của “chị hiệu” Phùng Thị Ngọc Huệ, đến sự tỉ mẩn, trau chuốt từng mẻ gốm của cô Được, cô Chiến ở làng Thanh Hà hay nụ cười chất phác của cụ Xong nơi đò vạn đã tạo ra dấu ấn riêng cho mọi người khi nghĩ về đô thị này.

Việc tập hợp, phát huy vai trò phụ nữ địa phương được Hội LHPN thành phố Hội An triển khai với nhiều hình thức phong phú. TRONG ẢNH: Ngày hội phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu năm 2017. Ảnh: H.S

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Hội An chia sẻ: “Phụ nữ có vai trò chủ lực trong gìn giữ các làng nghề. Không chỉ trình diễn nghề, hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm mà còn làm ra sản phẩm giá trị, nâng cao sức hút của làng nghề. Phụ nữ Hội An có sự sáng tạo, thích ứng nhanh khi tham gia lễ hội, sự kiện hiện đại, từ đó góp phần không nhỏ tạo thêm các sản phẩm du lịch hấp dẫn”.

“Buôn có bạn, bán có phường”, tại các điểm du lịch nhộn nhịp du khách, chị em phụ nữ cơ sở đoàn kết tạo nếp kinh doanh văn minh, giúp đỡ nhau khi có việc khó khăn. Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ chợ đêm Nguyễn Hoàng (phường Minh An) hay Tổ du lịch cộng đồng xã Cẩm Thanh do chị em phụ trách đã phát huy hiệu quả, tạo hình ảnh thân thiện trong mắt du khách khi ghé lại các điểm đến này.

Bà Ngô Thị Tuyết Nhung cho biết, trong những năm tới phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng “Thành phố đồng hành cơ sở; xã, phường nắm chắc hội viên; chi hội thấu hiểu phụ nữ”. Từ đó, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy tính tự chủ, khát vọng vươn lên, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.