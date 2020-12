Xóa bỏ 16 lối đi tự mở băng qua đường sắt

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND cấp tỉnh, 5 năm qua, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã phối hợp với các cấp, ban ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam quản lý chặt các đường ngang và lối đi tự mở (đường ngang bất hợp pháp) qua đường sắt.

Các ngành, đơn vị chức năng kiểm tra một lối đi tự mở tại Thăng Bình. Ảnh: CÔNG TÚ

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, công ty đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 24 nhân viên chốt gác của địa phương, trang bị sổ ghi chép, dụng cụ tín hiệu, phòng vệ, lắp đặt cần chắn theo đúng quy định. Riêng 2 năm 2019 và 2020, công ty phối hợp với chính quyền sở tại tổ chức chốt gác đảm bảo an toàn tại 8 lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Cạnh đó, doanh nghiệp cũng phối hợp kiểm tra, rà soát toàn bộ lối đi tự mở, lập hồ sơ các vị trí nguy hiểm, hồ sơ lối đi tự mở và bàn giao cho địa phương để cùng quản lý; thống nhất các vị trí lối đi tự mở cần thu hẹp, lộ trình làm hàng rào, đường gom, cầu vượt, hầm chui để xóa bỏ những đường ngang bất hợp pháp này trên toàn tuyến giai đoạn từ năm 2020 - 2025. Trong 5 năm qua, các bên liên quan đã xóa 16 lối đi tự mở, thu hẹp 6 lối đi tự mở khác và làm hàng rào, đường gom tại 3 vị trí.

Mặt khác, doanh nghiệp đã tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn tại đường ngang hợp pháp, đặc biệt là đường ngang phòng vệ bằng biển báo, cảnh báo tự động và cần chắn tự động. Đơn vị cũng thực hiện sửa chữa mặt đường bộ trong phạm vi đường ngang, các tấm đan, khe ray, kiểm tra bổ sung biển báo trên đường bộ và đường sắt theo đúng quy định; phát cây che khuất đảm bảo tiêu chuẩn tầm nhìn trên đường bộ và đường sắt; phối hợp kiến nghị Cục Đường sắt Việt Nam nâng cấp cảnh báo các đường ngang phòng vệ bằng biển báo lên đường ngang cần chắn tự động, hoặc đường ngang có người gác.

Thực thi nhiệm vụ kiểm tra hiện trường, trong năm nay, công ty phát hiện 55 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và đã báo cáo kịp thời chính quyền địa phương, đơn vị chức năng xử lý trường hợp xây dựng trái phép. Ngoài ra, phối hợp cùng chính quyền địa phương phát cây trong hành lang an toàn, che khuất tầm nhìn đường ngang để đảm bảo an toàn chạy tàu và an toàn cho người dân qua lại đường ngang.