Xử lý sự cố mất điện do keo ngã vào đường dây 35kV Tam Kỳ - Trà My

(QNO) - Ngày 27.3, trong lúc khai thác keo, người dân để keo ngã vào đường dây 35kV Tam Kỳ - Trà My gây mất điện trên diện rộng 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Keo ngã vào đường dây 35kV tại xã Trà Tân gây mất điện. Ảnh: L.T

Keo ngã vào đường dây thuộc địa phận xã Trà Tân (Bắc Trà My). Sự cố gây mất điện hàng giờ liền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp và người dân 2 huyện miền núi nói trên.

Điện lực Trà My cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, tập trung xử lý sự cố. Đến 17 giờ cùng ngày đã khôi phục cấp điện trở lại. Đơn vị cũng báo cáo sự cố đến UBND huyện Bắc Trà My và Nam Trà My để nắm tình hình, phối hợp giải quyết.