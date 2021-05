(QNO) - Tính đến nay, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh xử phạt 324 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đo thân nhiệt người đi đường tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.C

Ngày 22.5, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ vừa lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng đối với một trường hợp không chấp hành quyết định của UBND tỉnh về tạm dừng các hoạt động kinh doanh theo quy định. Công an các địa phương khác cũng vừa xử phạt hàng chục trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tính đến nay toàn tỉnh phát hiện, xử lý 329 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền phạt 387,5 triệu đồng. Trong đó có 324 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, số tiền phạt 340 triệu đồng.

Công an các đơn vị, địa phương vẫn đang triển khai 33 điểm chốt chặn, qua đó kiểm tra 14.709 phương tiện, đo thân nhiệt 18.353 trường hợp, khai báo y tế 8.332 trường hợp.