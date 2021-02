Xuân mới yên vui ở Bắc Trà My

Vượt qua những khó khăn do thiên tai năm cũ, Bắc Trà My tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Tân Sửu chu đáo, an toàn và triển khai các nhiệm vụ năm 2021 ngay trong những ngày đầu xuân mới.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My trồng cây hưởng ứng phong trào Tết trồng cây trong những ngày đầu xuân năm 2021. Ảnh: N.Đ

Nói về công tác chăm lo tết cho nhân dân, bà Nguyễn Thị Nam Ngân - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Trà My cho biết, ngay trong tháng 1.2021, huyện đã kịp thời chi trả dứt điểm trợ cấp hai tháng đầu năm cho hơn 3.500 trường hợp diện chính sách theo quy định với tổng kinh phí hơn 10,8 tỷ đồng.

Từ các nguồn quỹ huy động tại địa phương, lãnh đạo huyện cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chúc tết, tặng quà cho gần 2.100 hộ nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo, người có công, tổng số tiền hơn 870 triệu đồng.

Ngoài ra, Bắc Trà My kịp thời chuyển quà bằng tiền mặt và hiện vật của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh đến hơn 3.530 trường hợp với hơn 1,15 tỷ đồng. Huyện còn phân bổ 75 tấn gạo hỗ trợ của UBND tỉnh tận tay người dân các xã, thị trấn có nguy cơ thiếu lương thực, đảm bảo mọi người dân đón tết yên ấm.

Để tạo thêm không khí, sắc xuân cho nhân dân đón tết, Bắc Trà My trang trí đường hoa, xây dựng các tiểu cảnh tạo điểm nhấn tại Quảng trường Văn hóa huyện. Việc trang trí được thực hiện khá công phu với hơn 1.000 vật kiến trúc, hơn 2.000 chậu hoa các loại, bố trí hài hòa theo chủ điểm về thời gian, gửi gắm niềm tin về sự phát triển mới của huyện trong năm Tân Sửu.

Anh Phạm Tấn, người con quê Trà My - lập nghiệp ở Bình Phước chia sẻ, năm nào anh cũng đưa vợ con về quê đón tết và rất phấn khởi khi nhận thấy Bắc Trà My đổi thay. “Mỗi năm, việc trang trí tết phục vụ người dân vui xuân tại khu vực trung tâm huyện đều có những nét độc đáo. Riêng Tết Tân Sửu này, việc trang trí khá ấn tượng, gần gũi, gắn với bản sắc văn hóa đồng bào bản địa, kết hợp với công nghệ hiệu ứng ánh sáng đèn điện tạo nên không khí xuân rất đầm ấm” - anh Tấn nhìn nhận.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - Thái Hoàng Vũ nói, đón Tết Tân Sửu, cùng với việc chăm lo đời sống cho nhân dân chu đáo, lãnh đạo huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Theo đó, lực lượng Công an huyện tăng cường tuần tra an toàn giao thông, kiểm tra xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ nên tình hình trật tự an toàn giao thông được kiểm soát rất tốt. Trên địa bàn không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, các lỗi do dùng rượu bia tham gia giao thông giảm so với dịp tết những năm trước.

“Toàn huyện tạm dừng tất cả hoạt động cộng đồng tập trung đông người chưa cấp thiết; bắt buộc người dân đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn và phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch Covid-19 đối với các khu vực tập trung đông người. Tổ chức cách ly tại nhà 40 người, yêu cầu 367 người tự theo dõi sức khỏe do từ địa phương có dịch bệnh này về quê ăn tết” - ông Vũ cho biết.

Ngoài ban hành kế hoạch hoạt động tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm mới, UBND huyện Bắc Trà My yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo điều kiện để tổ chức triển khai các chương trình công tác, chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đảm bảo đúng mục đích, nội dung, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trên toàn huyện. Đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.