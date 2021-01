“Xuân yêu thương” là hành trình mang yêu thương đến với phụ nữ và trẻ em nghèo được các cấp hội phụ nữ từ Trung ương tới địa phương chung tay sẻ chia…

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Trung ương Hội LHPN (Việt Nam) trao 10 triệu đồng hỗ trợ chị Hồ Thị Trương (thôn 1, Trà Giang, Bắc Trà My). Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tết ấm

Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2021 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà, trao sinh kế, hỗ trợ phụ nữ khó khăn miền núi sửa nhà... Chuyến đi xuyên suốt qua các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phú Ninh, Tiên Phước, do bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Trung ương Hội LHPN (Việt Nam) dẫn đầu vừa qua, mang đến nhiều suất học bổng, sinh kế cho học sinh và phụ nữ nghèo.

Bạn Dương Gia Hân - học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trần Phú (Bắc Trà My) chia sẻ: “Mình và các bạn rất vui vì được nhận học bổng, góp phần mang đến cái tết ấm áp hơn”. Ở xã Trà Kót, anh Nguyễn Văn Quyết đã nghỉ việc nương rẫy chở con gái đi nhận học bổng. Anh Quyết tâm sự: “Tết đến được hỗ trợ có thêm điều kiện sắm sửa cho con mình rất phấn khởi, cảm ơn tấm lòng của các cấp hội phụ nữ vì đồng bào vùng cao”.

Theo chị Đinh Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Trà My, cơn bão số 9 năm 2020 gây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là hộ nghèo. Sự quan tâm, vào cuộc của các cấp hội phụ nữ, các cấp ngành, chính quyền, đoàn thể, các nhà hảo tâm thiết thực sẻ chia với hội viên phụ nữ khó khăn dịp tết. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện và các xã/thị trấn cũng sẽ quan tâm, đến thăm hỏi, chia sẻ với chị em khó khăn, trao quà tết, nấu bánh chưng bánh tét nghĩa tình để hỗ trợ các gia đình khó khăn đón tết ấm áp hơn.

Tại Tiên Phước, những suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/em đi kèm cặp sách, vở, sữa, đồ dùng học tập hay những suất quà là phương tiện sinh kế trị giá 5 triệu đồng/trường hợp, đã góp phần đem xuân tới mọi nhà.

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Phước chia sẻ, cũng như nhiều địa phương khác trên cả tình, do ảnh hưởng của bão số 9, phần lớn diện tích cây ăn quả có giá trị trên địa bàn đã bị hư hại nặng nề, có 7.000 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn và một phần, ước tính tổng giá trị thiệt hại lên tới 1.600 tỷ đồng. Được sự giúp đỡ của các cấp hội, chính quyền, mạnh thường quân, huyện nỗ lực tạo điều kiện để bà con sớm có nhà mới, sửa sang nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai để đón tết...

Sinh kế cho phụ nữ nghèo

Chị Huỳnh Thị Xin (thôn Trường Xuân, xã Tam Thái, Phú Ninh) vừa được trao sinh kế với tổng trị giá 5 triệu đồng. Chị cho biết, gia đình chị rất khó khăn, chồng bị bệnh tâm thần, con cũng bị ảnh hưởng từ cha. Dù đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của hội, đoàn thể địa phương, song một mình chị khó bề xoay xở. “Số tiền hỗ trợ này tôi sẽ mua gà vịt giống và heo giống để cải thiện cuộc sống” - chị Xin nói.

Chị Hồ Thị Thanh Tuyền (thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My) có 3 con nhỏ, đời sống quá chật vật, chị và chồng gửi con cho mẹ ruột chị Tuyền đi Tam Kỳ làm ăn. Bão số 9 quét qua, căn nhà nhỏ của chị đổ sụp hoàn toàn, cả gia đình chị tết nay phải tá túc nhà mẹ ruột.

Cầm trên tay 10 triệu đồng chương trình hỗ trợ, chị Tuyền nói: “Vợ chồng tôi làm cật lực cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, không biết lấy đâu dựng lại nhà. Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp hội phụ nữ, của địa phương, tôi rất vui mừng”.

Cũng tại xã Trà Giang, Bắc Trà My, chị Hồ Thị Trương (35 tuổi), một phụ nữ Ca Dong đơn thân có nhà bị sụp trong bão số 9 cũng được hỗ trợ 10 triệu đồng từ chương trình “Xuân yêu thương”. Hoàn cảnh chị Trương khó khăn, không có việc làm ổn định, lại phải chăm sóc mẹ già đau ốm nên việc làm lại nhà là vô cùng khó.

“Có tiền hỗ trợ, qua tết tôi sẽ vay mượn thêm để dựng lại căn nhà nhỏ. Tôi rất xúc động trước tấm lòng sẻ chia của các cấp hội phụ nữ và bản thân có thêm động lực để vươn lên” - chị Trương nói.