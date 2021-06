Xuất hiện mưa đá ở Nam Trà My

(QNO) - Chiều nay 1.6, nhiều địa phương của huyện Nam Trà My xuất hiện mưa đá kéo dài.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, hạt mưa lớn, gây thiệt hại nhiều vườn sâm. Ảnh: T.T

Tại thôn 3, xã Trà Linh, mưa đá xảy ra vào khoảng 15h và kéo dài gần 30 phút. Ông Hồ Văn Dang – Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, đợt mưa lần này kéo dài, kích thước hạt mưa khá lớn do đó đã gây hư hại nhiều vườn sâm Ngọc Linh.

Trong khi đó xã Trà Leng cũng ghi nhận mưa đá xuất hiện tại thôn 1 và thôn 2. Ông Lê Đình Lực – một cán bộ xã Trà Leng cho biết, khoảng 14h chiều nay, sau trận gió dông lớn, mưa đá bắt đầu trút xuống khiến người dân rất lo lắng, may là kích thước hạt mưa tương đối nhỏ.

Hạt mưa đá đầu mùa ở xã Trà Linh có kích thước lớn. Ảnh: T.T

Từ nhiều ngày nay trên địa bàn Nam Trà My liên tục xuất hiện gió lớn, tuy nhiên đây là đợt mưa đá đầu tiên được ghi nhận. Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - ông Trần Văn Mẫn cho biết, huyện đang chỉ đạo các xã kiểm tra tình hình thiệt hại và báo cáo ngay để huyện để có phương án xử lý, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tránh trú an toàn.