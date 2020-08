Yên tâm với buồng sát khuẩn tự động

(QNO) - Buồng sát khuẩn tự động toàn thân được lắp đặt để phục vụ cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh giúp người Hội An vượt qua đại dịch.

Buồng sát khuẩn tại ngã tư Bưu điện Hội An. Ảnh: Q.HẢI

Ngày 1.4, nhóm thiện nguyện Tươi Sáng và Hiệp hội Xe du lịch Hội An đã tặng TP.Hội An 2 buồng khử khuẩn toàn thân tự động trị giá 70 triệu đồng. Hai buồng sát khuẩn này được lắp đặt tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa Hội An, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đến đầu tháng 8, 2 buồng sát khuẩn này được đặt tại ngã năm chợ Hội An và ngã tư Bưu điện Hội An để phục vụ người dân.

Chị Trần Thị Liên - một người dân ở phường Cẩm Phô cho hay gần như ngày nào cũng ghé máy sát khuẩn, có khi còn chở cả cháu đến. Máy sát khuẩn giúp chị yên tâm trong lúc này.

Còn anh Nguyễn Đình Tiến ở phường Minh An mỗi khi đi chợ đều sử dụng buồng sát khuẩn tự động đặt tại ngã năm trước chợ Hội An. “Tôi thấy rất tiện lợi, rất yên tâm khử khuẩn toàn thân. Có nhiều trạm như thế này rất tiện lợi cho người dân” - anh Tiến nói.

Buồng sát khuẩn rất tiện ích cho người đi chợ. Ảnh: Q.HẢI

Một buồng sát khuẩn khô tự động gồm ca-bin, bộ phận phun khử khuẩn, cách ly với bên ngoài bằng màn bọc ni lông. Buồng sát khuẩn hoạt động theo phương pháp phun tự động kết hợp thiết bị xử lý siêu âm, đảm bảo diệt khuẩn toàn thân cho người sử dụng, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện có hơn 3.000 lượt người dân Hội An sử dụng buồng sát khuẩn này.

Anh Nguyễn Ngọc Tâm - thành viên nhóm thiện nguyện Tươi Sáng Hội An cho hay tầm 6 giờ sáng hằng ngày thì anh đến châm dung dịch cho máy, trung bình mỗi ngày là khoảng 20 lít cho một bình sát khuẩn. “Chúng tôi rất vui vì đã làm được việc hữu ích cho bà con trong mùa dịch” - anh Tâm nói.

Sáng nay 21.8, tại khu vực chợ Bà Lê (phường Cẩm Châu), một buồng sát khuẩn cũng đã được lắp đặt, dung dịch là muối nano bạc, không gây tác dụng phụ, không kích thích da... do các mạnh thường quân ở TP.Đà Nẵng gửi tặng.

Có thể thấy, cùng với hàng loạt điểm rửa tay sát khuẩn công cộng, những buồng khử khuẩn tự động này không chỉ góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh mà còn tiếp thêm sức mạnh để người Hội An tin tưởng, vững tâm cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19.