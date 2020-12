Yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc cấp sổ đỏ

Chiều 29.12, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái chủ trì buổi đối thoại với hộ ông Trần Xuân Quang trú tổ Đồng Bàu (thị trấn Trà My, Bắc Trà My) liên quan đến đơn khiếu nại (lần 2) việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ của các cơ quan huyện Bắc Trà My đối với thửa đất số 170, tờ bản đồ số 27, diện tích 174m2 tại thị trấn Trà My.

Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My giải quyết tại Quyết định số 325 ngày 4.8.2020 nhưng ông Trần Xuân Quang không đồng ý. Từ kết quả kiểm tra, xác minh và nghe ông Quang cùng đại diện các cơ quan phát biểu thảo luận, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái cho biết sẽ báo cáo để Chủ tịch UBND tỉnh không thụ lý đơn khiếu nại của hộ ông Quang; đề nghị UBND huyện Bắc Trà My tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 325 ngày 4.8.2020. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ giải quyết hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ của ông Trần Xuân Quang; yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành xử lý trách nhiệm đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Trà My và các cá nhân liên quan.