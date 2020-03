Bắc Trà My phải khơi dậy khát vọng vươn lên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh như vậy tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, vào chiều qua 3.3.

Quang cảnh cuộc làm việc chiều 3.3.Ảnh: N.Đ

Khai thác tiềm năng

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Bắc Trà My đề ra 15 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Sau khi đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ vào năm 2018, Huyện ủy đã điều chỉnh 3 chỉ tiêu cho phù hợp với các quy định của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, Bắc Trà My có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My chia sẻ, nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 03 về phát triển kinh tế vườn nhà nhằm tiếp tục bổ sung thêm một số mô hình mới trong sản xuất. Đồng thời xây dựng các chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương như: trồng rừng gỗ lớn, bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, phát triển đàn bò...

Trong 5 năm qua, diện mạo Bắc Trà My đã có nhiều thay đổi, nhiều cách làm mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ được thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, Bắc Trà My vẫn còn là huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với trung bình của tỉnh, của cả nước, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... Đây là những trăn trở, lo toan của Đảng bộ huyện trong thời gian đến. Theo đó, Bắc Trà My cần phải quyết tâm, có khát vọng vươn lên, cách làm hiệu quả hơn để đưa huyện nhà phát triển, người dân thoát nghèo, gắn với phát huy lợi thế, khai thác tốt 10 dự án thành phần của Chính phủ liên quan tiềm năng đất đai, sắp xếp dân cư... (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

Tiếp đó, năm 2016 Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 04 về phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đây được xác định là đòn bẩy phát triển giao thương trên thị trường, kích thích, hỗ trợ phát triển các ngành có thế mạnh của địa phương như nông - lâm nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu của huyện.

Đến nay, trên địa bàn có 1.700 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, tăng 300 cơ sở so với năm 2015; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 500 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với năm 2015. Ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đến nay có 558 cơ sở đang hoạt động, tăng 179 cơ sở so với năm 2015. Số lao động tham gia lĩnh vực công nghiệp, xây dựng hơn 1.390 lao động, chiếm 6,98% trong tổng số lao động các thành phần kinh tế của huyện.

“Trong 5 năm qua, riêng tổng nguồn đầu tư cho phát triển kinh tế nông - lâm - thủy sản gần 94 tỷ đồng, chiếm 12,5% trong tổng nguồn đầu tư phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4,55% (nghị quyết đề ra 4%/năm). Hai xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới” - ông Sơn cho biết.

Cần làm tốt quy hoạch

Chia sẻ về định hướng phát triển chung của giai đoạn 2020 - 2025, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, địa phương tiếp tục xây dựng, hình thành kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ. Trong đó, chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng mang tính trọng điểm: kết nối hạ tầng giao thông; hạ tầng khung đô thị và trung tâm xã; hoàn chỉnh hạ tầng xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào địa bàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị. Đặc biệt, địa phương quyết tâm xây dựng huyện Bắc Trà My thoát nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025 giảm hộ nghèo xuống còn dưới 15% (hiện còn 29,29%); nâng cao thu nhập bình quân đầu người; đạt 5 xã nông thôn mới, 50% thôn các xã còn lại đạt nông thôn mới.

Phân tích về kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Bắc Trà My, ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư cho rằng, phát triển công nghiệp rất khó trở thành mũi nhọn trong 5 năm nữa của Bắc Trà My. Đồng thời lưu ý, đối với các địa phương miền núi, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên theo hướng tổng hợp, không xem nhẹ lĩnh vực nào cả, do đó tỷ trọng công nghiệp và thương mại của huyện nên tiệm cận với nhau. Cần tập trung phát triển kinh tế vườn gắn với quy hoạch, cải tạo bài bản; chuyển đổi các diện tích trồng keo ở vị trí thuận lợi giao thông sang các mục đích khác, có bài toán phát triển hiệu quả cây quế.

“Trong tương lai không xa, các nhà đầu tư sẽ tìm tới miền núi để phát triển sản xuất kinh doanh, vì vậy Bắc Trà My cần làm tốt công tác quy hoạch để có quỹ đất sạch sẵn sàng đón nhận cơ hội đầu tư, nhất là khi tuyến quốc lộ 40B được đầu tư hoàn chỉnh. Đồng thời đón đầu ý tưởng của tỉnh về tranh thủ thời cơ từ việc Thaco triển khai xây dựng dự án khu công nghiệp nông - lâm nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai và sẽ ưu tiên đầu tư, tiêu thụ một số sản phẩm nông - lâm nghiệp từ các huyện miền núi của tỉnh” - ông Phong nói.