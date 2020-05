Bước đệm cho "thị trấn trẻ" đột phá

Những năm qua, cùng với sự tiếp sức từ nhiều phía, cán bộ và nhân dân thị trấn Hương An (Quế Sơn) tập trung mọi nỗ lực cho việc phát triển kinh tế cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ vậy, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc,... tạo bước đệm để “thị trấn trẻ” đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Diện mạo thị trấn Hương An ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ

Dấu ấn kinh tế

Ông Nguyễn Cảnh Năm - Chủ tịch UBND thị trấn Hương An cho biết, mỗi vụ người dân địa phương canh tác 240ha lúa, trong đó có 90% diện tích đã thực hiện khâu dồn điền đổi thửa. Nhờ vậy, tại 4 tổ dân phố gồm Đồng Tràm, Hương Yên, Hương Lộc, Hương An Đông đã hình thành nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật với tổng diện tích 135ha.

Ngày 29.12.2016 UBND tỉnh có Quyết định số 4703/QĐ-UBND công nhận Hương An đạt chuẩn đô thị loại V. Ngày 10.1.2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 chính thức công nhận xã Hương An trở thành thị trấn. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Hương An đạt 38 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chỉ còn 1,87%, giảm gần 2,3% so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nông dân đưa hàng loạt giống lúa mới vào gieo sạ trên diện rộng, từ năm 2015 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn huy động, địa phương đã đầu tư 18 tỷ đồng kiên cố hóa hàng chục tuyến kênh mương và nâng cấp nhiều công trình thủy lợi trọng yếu. Nhờ vậy toàn bộ 240ha đất lúa đều chủ động nước tưới, năng suất liên tục tăng. Năm 2019 năng suất lúa bình quân của thị trấn đạt 61 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với năm 2015.

Năm năm trở lại đây, chính quyền thị trấn Hương An quan tâm hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng những vùng chuyên canh và luân canh các loại hoa màu theo phương thức sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Ông Nguyễn Cảnh Năm cho hay, hiện nay địa phương có 200ha đất màu canh tác môn hương, bắp, đậu phụng, hành, kiệu, nén và nhiều loại rau củ quả khác. Bình quân hằng năm mỗi héc ta đất màu mang lại cho nông dân mức thu nhập 150 - 180 triệu đồng; riêng 60ha đất màu chuyên trồng môn hương ở 2 tổ dân phố Yên Lư và Hương Yên đạt đến 300 - 400 triệu đồng.

Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, ông Nguyễn Cảnh Năm cho hay, những năm qua chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan của huyện Quế Sơn và chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn và Cụm công nghiệp Hương An.

“Tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn và Cụm công nghiệp Hương An đã có 14 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất - kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động địa phương và vùng lân cận. Trên địa bàn thị trấn cũng có 89 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động hiệu quả. Năm 2019 tổng giá trị ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của Hương An đạt hơn 532,5 tỷ đồng, tăng gần 185,9% so với năm 2015” - ông Năm nói.

Ngoài chợ mới Hương An với quy mô 18 ki-ốt và 24 lô nhà lồng, hiện nay trên địa bàn thị trấn còn có 700 hộ cá thể hoạt động kinh doanh. Năm 2019 tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ của Hương An đạt 269,5 tỷ đồng, tăng hơn 108% so với năm 2015.

Nỗ lực xây dựng đô thị

Cuối năm 2014, Hương An là địa phương đầu tiên của huyện Quế Sơn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trên nền tảng đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy thị trấn Hương An tập trung chỉ đạo UBND thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả những nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Quế Sơn về xây dựng Hương An trở thành đô thị loại V.

Ông Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương An cho biết, thời gian qua công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát. Theo đó, đã tổ chức quản lý tốt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính, các khu tái định cư, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Cụm công nghiệp Hương An. Đồng thời phối hợp cùng các ngành chuyên môn của huyện Quế Sơn lập đề án quy hoạch đô thị Hương An. Đây là cơ sở để đầu tư xây dựng Hương An trở thành đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ của huyện.

Ông Nguyễn Cảnh Năm - Chủ tịch UBND thị trấn Hương An cho hay, để tạo dựng diện mạo đô thị khang trang và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua địa phương xác định việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ then chốt và mang tính đột phá.

Theo đó, 5 năm qua, bằng nhiều kênh vốn huy động, Hương An đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng thi công các công trình trọng điểm, như dự án thủy lợi đa mục tiêu với chiều dài gần 3km, kết cấu bằng bê tông cốt thép, kết hợp với đường bao chạy dọc hai bên bờ sông Ly Ly có giá trị đầu tư 200 tỷ đồng.

Hay công trình cầu An Phú được đầu tư 42 tỷ đồng; Trung tâm VH - TDTT thị trấn được đầu tư từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí 11,6 tỷ đồng; đường trục chính qua khu trung tâm hành chính thị trấn, tuyến ĐH4 và đường ven bao Khu công nghiệp Đông Quế Sơn được đầu tư hơn 52 tỷ đồng; các khu tái định cư, trường học, điện chiếu sáng… cũng được xây mới và nâng cấp bài bản.