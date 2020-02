Cảm xúc ngày vào Đảng

Dù ở bất kỳ cương vị và hoàn cảnh nào, đối với những đảng viên trẻ, buổi lễ kết nạp Đảng luôn đong đầy cảm xúc vui sướng xen lẫn tự hào.

Với đảng viên trẻ Trần Dương Vi Thảo (công tác tại Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An), vẫn còn nhớ như in buổi lễ kết nạp Đảng tại trường đại học cách đây 6 năm; do Chi bộ Khoa Giáo dục chính trị (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) tổ chức.

Trong buổi lễ kết nạp, khi đứng nghiêm dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc để đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới chính là khoảnh khắc xúc động và thiêng liêng nhất đối với Thảo và cũng là giây phút khó quên với mỗi đảng viên trẻ. Bởi để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện. Vinh dự lớn lao đó cũng gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ.

“Khi hay tin được kết nạp Đảng tôi rất hạnh phúc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là động lực to lớn và trách nhiệm để tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để bản thân tự nhìn lại và nhắc nhở mình phải phấn đấu hơn nữa” - Vi Thảo chia sẻ.

Còn đảng viên trẻ Lê Viết Bình (công tác tại Chi bộ Quân sự phường Cẩm Nam) thì vẫn nhớ như in cảm xúc lúc tuyên thệ: “Tôi vẫn nhớ ngày kết nạp Đảng, đứng nghiêm, giơ cao tay tuyên thệ: Tôi tên Lê Viết Bình, hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề…”. Lê Viết Bình được kết nạp Đảng không chỉ là niềm vui đối với chi bộ khi có thêm đồng chí mới, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình.

Sau buổi lễ kết nạp, những đảng viên trẻ như Trần Dương Vi Thảo, Lê Viết Bình đều cảm thấy vinh dự, tự hào nhưng gắn với đó là trách nhiệm của người đảng viên, trách nhiệm được tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những gì mà Đảng, đơn vị, đồng chí đã tin tưởng mình.

Lễ kết nạp không chỉ mang lại niềm vui, vinh dự cho những đảng viên trẻ mà còn là niềm tự hào cho cả chi bộ khi thấy được sự trưởng thành của những thanh niên, đoàn viên ưu tú. Buổi lễ cũng là dịp để đảng viên lâu năm nhớ về buổi lễ kết nạp Đảng năm xưa. Như lời tâm sự của cô Hứa Thị Sâm - cán bộ hưu trí hiện ở tại phường Cẩm Châu: “Cách đây hơn 30 năm, bản thân tôi cũng đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập thể chi bộ để tuyên thệ. Cảm giác lâng lâng, hồi hộp xen lẫn tự hào vì mình đã là một chiến sĩ cộng sản sẽ cùng chung vai gánh vác trọng trách, nhiệm vụ vinh quang mà Đảng giao phó”.

Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường cho Đảng lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, phẩm chất tốt. Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang trọng là một dấu mốc ý nghĩa để mỗi đảng viên được tiếp thêm động lực, niềm tin vững bước trên chặng đường phía trước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.