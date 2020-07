Chăm lo dự nguồn cán bộ

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới, ưu tiên chăm lo đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) là hai trong nhiều kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Bắc Trà My về công tác xây dựng Đảng ở nhiệm kỳ vừa qua.

Bắc Trà My thực hiện chủ trương sáp nhập thôn/tổ dân phố, giảm còn 46 thôn/tổ dân phố (giảm 34 thôn/tổ dân phố). Ảnh: TRÀ MY

Phát triển đảng viên trẻ

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bắc Trà My kết nạp 529 đảng viên mới, vượt 32% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Huyện ủy Bắc Trà My rà soát, nắm lại đội ngũ đoàn viên ưu tú ở các xã, thị trấn, trên cơ sở đó, chỉ đạo các tổ chức đảng quan tâm theo dõi, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ, cử đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Ngoài ra, Huyện ủy giao nhiệm vụ cho cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy xuống từng xã, thị trấn hỗ trợ, hướng dẫn viết lý lịch, làm hồ sơ kết nạp vào đảng theo đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Nhiệm kỳ qua, Bắc Trà My có 150 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, trong đó có 70 cán bộ người DTTS. Ở cấp xã, thị trấn giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm 32 lượt cán bộ người DTTS. Ở cấp huyện, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm, luân chuyển 37 trường hợp, trong đó có 8 cán bộ người DTTS. Cấp ủy huyện có 34 đồng chí, trong đó có 14 đồng chí là cán bộ người DTTS, đạt tỷ lệ 44,1% (tăng 8%); trình độ đại học chuyên môn có 12 đồng chí, tỷ lệ 85,7% (tăng 15,4%); thạc sĩ 4 đồng chí, tỷ lệ 28,6% (tăng 21,4%); tất cả có trình độ cao cấp chính trị (tăng 7,1%). Ban Thường vụ Huyện ủy có 4/10 đồng chí là người DTTS.

Huyện ủy Bắc Trà My còn quy định, bí thư chi bộ, đảng bộ phải lập danh sách, lý lịch trích ngang tất cả quần chúng ưu tú dự kiến sẽ phát triển đảng gửi Ban Tổ chức Huyện ủy nắm, chỉ đạo cán bộ đi sưu tra, nắm các thông tin liên quan. Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ trả lời cho đảng ủy, chi bộ trường hợp đủ điều kiện phát triển đảng, từ đó mới tiến hành làm hồ sơ kết nạp đảng theo quy định.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My nói, cách làm này vừa góp phần giúp chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc thẩm tra, xác minh thông tin, đồng thời không gây ảnh hưởng về mặt tư tưởng đối với quần chúng ưu tú.

Những cách làm trên giúp công tác phát triển đảng tại Bắc Trà My được thuận lợi, tăng bình quân mỗi năm 132 đảng viên mới.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, tập trung làm tốt công tác phát triển đảng, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đã tăng cường lực lượng đảng viên trẻ ở các chi bộ cơ sở. Ở hầu hết thôn, đảng viên trẻ đều đảm nhiệm các chức danh chủ chốt: bí thư chi bộ, hoặc trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn; điều này tạo thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, địa bàn thôn rộng ra, dân số đông hơn, áp lực công việc ở cơ sở rất lớn.

Chú trọng cán bộ người dân tộc thiểu số

So với các nhiệm kỳ trước, công tác cán bộ ở nhiệm kỳ vừa qua được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My chú trọng hơn về chất lượng và thực hiện một cách bài bản, quy chuẩn hơn, trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản, quy định chuẩn hóa về công tác cán bộ của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại địa phương. Đặc biệt, công tác đào tạo cán bộ người DTTS là khâu được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My quan tâm, chú trọng.

Bắc Trà My hôm nay. Ảnh: N.ĐOAN

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ người DTTS được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thực hiện. Nhờ làm tốt các khâu trong công tác cán bộ nên chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện nói chung và cán bộ người DTTS nói riêng tăng lên đáng kể.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My, từ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, kết hợp cách làm riêng của huyện, nên trong các năm qua cơ bản huyện đảm bảo được nguồn cán bộ, chất lượng ngày một nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhìn nhận những hạn chế trong công tác cán bộ người DTTS của huyện, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian đến, Bắc Trà My tiếp tục ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ người DTTS đang công tác tại cơ sở trên cả 3 mặt: văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Tiếp tục dành khoản kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện để hợp đồng, tuyển dụng, bố trí cán bộ người DTTS có trình độ đại học chuyên môn vào làm việc tại các phòng, ban cấp huyện, đảm bảo tỷ lệ cán bộ người DTTS trong các cơ quan, đơn vị đạt 40% như chỉ tiêu đề ra.

“Huyện cũng sẽ tập trung làm tốt công tác quy hoạch dự nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm cán bộ người DTTS giữ các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan, ban, ngành, địa phương của huyện” - ông Sơn khẳng định.