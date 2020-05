Đại hội Đảng bộ xã Trà Mai lần thứ XIII

(QNO) - Trong 2 ngày 13 và 14.5, Đảng bộ xã Trà Mai (huyện Nam Trà My) tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh đại hội.

Trà Mai là xã trung tâm của huyện Nam Trà My, là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Toàn xã có 4 thôn với 15 khu dân cư tập trung, 1.137 hộ/4.085 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78% dân số toàn xã.

Đảng bộ xã Trà Mai hiện có 223 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và số chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng; không có chi bộ yếu kém.

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, khu vực trung tâm xã khá phát triển với các hộ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, đặc biệt là buôn bán sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến từ sâm và dược liệu quý khác.

Phong trào xây dựng nông thôn mới của xã cũng có nhiều khởi sắc. Đến nay, xã Trà Mai đạt 19/19 tiêu chí, phấn đấu về đích xã nông thôn mới vào tháng 6.2020. Bộ mặt nông thôn mới của xã đã đạt được những kết quả nổi bật và có sự thay đổi rõ nét, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo còn 11,28%. Thu nhập bình quân đầu người đến thời điểm hiện tại đạt xấp xỉ 38 triệu đồng/người/năm. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển. Ý thức bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực; người dân đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Công tác quốc phòng - an ninh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân chung tay góp sức thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, chủ động giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ.

Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu 24 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.