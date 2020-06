Đảng bộ Công an huyện Phú Ninh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Ngày 9 - 10.6, Đảng bộ Công an huyện Phú Ninh tổ chức đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử. Ảnh: HẢI CHÂU

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Tham mưu làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, Công an huyện đã điều tra làm rõ 158 vụ xâm phạm trật tự xã hội, thu hồi hơn 800 triệu đồng trả lại cho người bị hại; khởi tố 203 vụ án, 257 bị can, xử lý hành chính 400 đối tượng, phạt tiền 800 triệu đồng; tổ chức 460 đợt truy quét, đẩy đuổi 2.000 đối tượng khai thác vàng trái phép.

Lực lượng Công an huyện đã làm thủ tục cấp phát 16.468 chứng minh nhân dân; vận động nhân dân giao nộp 44 súng tự chế, 15 xung kích điện. Tổ chức tuần tra kiểm soát, lập biên bản 4.668 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng.

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp 1.183 thông tin, trong đó 493 thông tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc tại cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng và Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Nguyễn Phi Thạnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện khóa mới. Ảnh: HẢI CHÂU

Nhiệm kỳ đến, Đảng bộ Công an huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững tình hình an ninh chính trị, không để xảy ra điểm nóng về an ninh nông thôn; đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, ma túy, trộm cắp... Tiếp tục có giải pháp phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, quan tâm đến việc tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Phú Ninh khóa XIX gồm 9 đồng chí; Thượng tá Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.