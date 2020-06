(QNO) - Sáng nay 10.6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam có 4 chi bộ và 72 đảng viên. Ảnh: C.S

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ thủy lợi, phục vụ tưới cho hơn 50 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quảng Nam và một phần diện tích Đà Nẵng, cấp nước phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế khác. Công ty được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác 17 hồ chứa nước vừa và lớn, 28 trạm bơm điện, 29 đập dâng và gần 1.000km kênh mương các loại với tổng tài sản cố định hơn 1.500 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua, đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý, điều tiết nguồn nước hợp lý; chú trọng kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng công tình, đầu tư nâng cấp, khắc phục sự cố nhằm phát huy năng lực thiết kế, đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Công tác quản lý, vận hành các hệ thống công trình thủy lợi theo đúng quy trình kỹ thuật để tiết kiệm nước, điện, đảm bảo phục vụ tưới cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp do công ty đảm nhận. Kết quả phục vụ tưới qua 5 năm đều đạt hơn 100% so với kế hoạch đề ra. Đơn vị cũng tổ chức nhiều biện pháp sáng tạo, thích hợp để phòng chống hạn, phòng chống lụt bão, bảo vệ công trình.

Những năm qua, công ty thường xuyên tổ chức các đợt ra quân phòng chống hạn. Ảnh: C.S

Trong nhiệm kỳ, công ty được các cấp khen thưởng, công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”; nhận Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018; được Bộ NN&PTNT tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông”…