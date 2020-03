Đảng bộ Đồn Biên phòng La Êê tổ chức đại hội điểm

(QNO) - Ngày 4 và 5.3, Đảng bộ Đồn Biên phòng La Êê (Nam Giang) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn làm đại hội điểm.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng La Êê, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VĂN VINH

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng La Êê có nhiều chủ trương, giải pháp trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành ở địa phương và cùng nhân dân để bảo vệ biên giới. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát; bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc.

Ngoài ra, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, dân quân trên địa bàn tổ chức hàng trăm buổi tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện nhiều mô hình, việc làm có hiệu quả giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VĂN VINH

Bên cạnh đó, Đảng ủy Đồn Biên phòng La Êê đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát trong Đảng được Đảng bộ đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại hội đã tập trung thảo luận Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng bộ Đồn Biên phòng La Êê trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, đề cao tinh thần, trách nhiệm để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng La Êê, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VĂN VINH

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng La Êê, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.