(QNO) - Sáng nay 25.12, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dự hội nghị.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, năm 2020, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động văn phòng làm tốt công tác tham mưu nghiên cứu và phục vụ hậu cần cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại.

Dấu ấn nổi bật trong năm, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Triển khai thực hiện các chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tập trung tham mưu chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ”, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong những tháng cuối năm 2020; nhất là tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn… Chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra để sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Đánh giá, xếp loại năm 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 1 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 49 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.