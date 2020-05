Đảng bộ xã Bình Nguyên và Đại Hòa tổ chức đại hội

(QNO) - Ngày 29.5, Đảng bộ xã Bình Nguyên (Thăng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: BIÊN THỰC

Bình Nguyên là một trong 3 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của huyện Thăng Bình, đến nay chỉ còn 2,2%. Qua 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2019 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thôn Liễu Thạnh đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm.

Trong 5 năm qua, tổng giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 126 tỷ đồng, đạt 115% so với nghị quyết. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, mộc dân dụng, may mặc, vận tải phát triển đa dạng; thành lập thêm 1 công ty TNHH, 1 cơ sở may gia công, hình thành thêm 35 cơ sở sản xuất và gia công các mặt hàng. Địa phương cũng duy trì thường xuyên 9 tổ thợ xây dựng thu hút hàng trăm lao động, qua đó giải quyết tốt việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Đại Hòa (Đại Lộc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 148 đảng viên đại diện cho 220 đảng viên toàn đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đại Hòa đã đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo giành thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, đến cuối 2019 giảm còn 2,2%; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đại Hòa đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Đại Hòa quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã định hướng tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới; toàn xã có 50% khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII.