Đảng bộ xã Duy Thành (Duy Xuyên) và thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) tổ chức đại hội

Hôm qua 24.6, Đảng bộ xã Duy Thành tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, 5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của Duy Thành đạt 10,66%, vượt 0,5% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 42%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 40% và nông nghiệp 18%. Giai đoạn 2015 - 2020, địa phương huy động hơn 85,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó ngân sách nhà nước các cấp đầu tư 48,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 6,1 tỷ đồng, còn lại là các nguồn khác. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 41,1 triệu đồng, tăng hơn 10 triệu đồng so với cách đây 5 năm; hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,4%, giảm 10,5% so với năm 2015...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Duy Thành khóa XXIV gồm 15 đồng chí, ông Lê Trung Xuân tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng cùng ngày, Đảng bộ thị trấn Đông Phú khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn Đông Phú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra. Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 18,37%; trong đó giá trị nông - lâm nghiệp tăng 3,5%; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 18%; giá trị thương mại dịch vụ tăng 20%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 39 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,57%. Trong 5 năm qua, thị trấn Đông Phú huy động hơn 62 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành thị trấn Đông Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.