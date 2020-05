Đảng bộ xã Quế Hiệp tổ chức Đại hội lần thứ XVIII

(QNO) - Ngày 20 - 21.5, Đảng bộ xã Quế Hiệp (Quế Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ xã Quế Hiệp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quế Hiệp đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng bình quân hằng năm 10%; thu ngân sách vượt 95% so với nghị quyết đề ra. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,25%, giảm 11,55% so với năm 2015.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được chú trọng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Quế Hiệp đã phát triển 43 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay lên 187 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Quế Hiệp tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo mục tiêu đặt ra, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2025 nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 52 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Hiệp khóa XVIII gồm 15 đồng chí, ông Trần Hữu Ninh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.