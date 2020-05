Đảng ủy Công an TP.Tam Kỳ trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên

(QNO) - Sáng nay 19.5, Đảng ủy Công an TP.Tam Kỳ tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên: Trương Văn Hương (Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế), Lê Văn Hòa (Chi bộ Điều tra tổng hợp), Huỳnh Kim Tổng (Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Đây là sự ghi nhận của Đảng và ngành công an đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đại diện Đảng ủy Công an TP.Tam Kỳ mong muốn 3 đồng chí tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, dù đang công tác hay đã nghỉ hưu, là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo.